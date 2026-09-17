Torreense estreia-se na Liga Europa com triunfo histórico na Noruega
O Torreense entrou da melhor forma na Liga Europa, ao vencer esta quinta-feira o Lillestrøm por 2-1, no Estádio Åråsen, na Noruega, numa noite histórica para o clube de Torres Vedras. Na primeira participação europeia da sua história, a equipa portuguesa somou três pontos e deixou uma excelente imagem diante de um adversário que jogava em casa.
Com Adriel na baliza, David Bruno, Javi Vázquez, Diadié e Volnei Feltes na defesa, Amine Oudrhiri no meio-campo e Dany Jean, Manuel Pozo, João Marques, Alejandro Alfaro e Malik Abubakari nas zonas mais adiantadas, o Torreense mostrou personalidade desde o início.
Alejandro Alfaro abriu o marcador aos 23 minutos e permitiu à equipa portuguesa chegar ao intervalo em vantagem. O Torreense regressou ainda mais eficaz para a segunda parte e ampliou a diferença aos 49 minutos, por Manuel Pozo, colocando-se numa posição confortável no encontro.
O Lillestrøm reagiu e reduziu aos 79 minutos, por Thomas Lehne Olsen, lançando incerteza sobre o desfecho. Contudo, a formação portuguesa resistiu à pressão final dos noruegueses e segurou um resultado que ficará para sempre na memória do clube. O Torreense começou a sua inédita aventura europeia com uma vitória fora de casa e três pontos na fase de liga da Liga Europa.