Torreense estreia-se na Liga Europa com triunfo histórico na Noruega
Lusa
Desporto

Torreense estreia-se na Liga Europa com triunfo histórico na Noruega

Golos de Alejandro Alfaro e Manuel Pozo deram à formação de Torres Vedras uma vitória por 2-1 sobre o Lillestrøm, na primeira jornada da fase de liga.
Cecília Carmo
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O Torreense entrou da melhor forma na Liga Europa, ao vencer esta quinta-feira o Lillestrøm por 2-1, no Estádio Åråsen, na Noruega, numa noite histórica para o clube de Torres Vedras. Na primeira participação europeia da sua história, a equipa portuguesa somou três pontos e deixou uma excelente imagem diante de um adversário que jogava em casa.

Com Adriel na baliza, David Bruno, Javi Vázquez, Diadié e Volnei Feltes na defesa, Amine Oudrhiri no meio-campo e Dany Jean, Manuel Pozo, João Marques, Alejandro Alfaro e Malik Abubakari nas zonas mais adiantadas, o Torreense mostrou personalidade desde o início.

Lusa

Alejandro Alfaro abriu o marcador aos 23 minutos e permitiu à equipa portuguesa chegar ao intervalo em vantagem. O Torreense regressou ainda mais eficaz para a segunda parte e ampliou a diferença aos 49 minutos, por Manuel Pozo, colocando-se numa posição confortável no encontro.

O Lillestrøm reagiu e reduziu aos 79 minutos, por Thomas Lehne Olsen, lançando incerteza sobre o desfecho. Contudo, a formação portuguesa resistiu à pressão final dos noruegueses e segurou um resultado que ficará para sempre na memória do clube. O Torreense começou a sua inédita aventura europeia com uma vitória fora de casa e três pontos na fase de liga da Liga Europa.

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