Entre os dois jogos do play-off, o Torreense joga a final da Taça de Portugal com o Sporting.
Entre os dois jogos do play-off, o Torreense joga a final da Taça de Portugal com o Sporting.FOTOS: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Desporto

Liga Europa. Torreense enfrenta Sunderland e Real Sociedad na fase de liga

Clube é estreante nas taças europeias.
DN/Lusa
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O Torreense, estreante nas taças europeias, defronta os ingleses do Sunderland e os espanhóis da Real Sociedad na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 28 de agosto, no Mónaco.

O conjunto da II Liga portuguesa vai jogar em casa com os ingleses, Olympiacos (Grécia), Celtic (Escócia) e Ararat-Arménia (Arménia) e fora com os espanhóis, Ferencváros (Hungria), Lech Poznan (Polónia) e Lillestrom (Noruega).

A fase de liga da Liga Europa disputa-se em 16 e 17 de setembro (primeira jornada), 15 de outubro (segunda), 22 de outubro (terceira), 05 de novembro (quarta), 26 de novembro (quinta), 10 de dezembro (sexta), 21 de janeiro de 2027 (sétima) e 28 de janeiro (oitava).

Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.

Entre os dois jogos do play-off, o Torreense joga a final da Taça de Portugal com o Sporting.
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