Liga Europa. Torreense enfrenta Sunderland e Real Sociedad na fase de liga
O Torreense, estreante nas taças europeias, defronta os ingleses do Sunderland e os espanhóis da Real Sociedad na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 28 de agosto, no Mónaco.
O conjunto da II Liga portuguesa vai jogar em casa com os ingleses, Olympiacos (Grécia), Celtic (Escócia) e Ararat-Arménia (Arménia) e fora com os espanhóis, Ferencváros (Hungria), Lech Poznan (Polónia) e Lillestrom (Noruega).
A fase de liga da Liga Europa disputa-se em 16 e 17 de setembro (primeira jornada), 15 de outubro (segunda), 22 de outubro (terceira), 05 de novembro (quarta), 26 de novembro (quinta), 10 de dezembro (sexta), 21 de janeiro de 2027 (sétima) e 28 de janeiro (oitava).
Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.