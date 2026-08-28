Liga Europa. Benfica defronta italianos do AC Milan na fase de liga
O Benfica defronta os italianos do AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 28 de agosto, em Nyon, na Suíça.
Os ‘encarnados’, em estreia na fase de liga, vão jogar em casa com AZ Alkmaar (Países Baixos), Celtic (Escócia), Lech Poznan (Polónia) e Ofi Creta (Grécia) e fora com os italianos, Viktoria Plzen (República Checa), Omonia (Chipre) e NEC (Países Baixos).
Já o Torreense vai jogar em casa com os ingleses do Sunderland, Olympiacos (Grécia), Celtic (Escócia) e Ararat-Arménia (Arménia) e fora com os espanhóis da Real Sociedad, Ferencváros (Hungria), Lech Poznan (Polónia) e Lillestrom (Noruega).
A fase de liga da Liga Europa disputa-se em 16 e 17 de setembro (primeira jornada), 15 de outubro (segunda), 22 de outubro (terceira), 05 de novembro (quarta), 26 de novembro (quinta), 10 de dezembro (sexta), 21 de janeiro de 2027 (sétima) e 28 de janeiro (oitava).
Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.
Neste mesmo sorteio, o Sporting de Braga ficou a saber os seus adversários para a fase liga da Liga Conferência: vai jogar em casa com os belgas do Gent e com KuPS (Finlândia) e Egnatia (Albânia) e fora com os dinamarqueses do Copenhaga, Brann (Noruega) e Aarhus (Dinamarca).