Liga Conferência. Sporting de Braga enfrenta Copenhaga e Gent na fase de liga
O Sporting de Braga joga com os dinamarqueses do Copenhaga e os belgas do Gent na fase de liga da edição 2026/27 da Liga Conferência em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 28 de maio, no Mónaco.
Os ‘arsenalistas’, em estreia na fase de liga da terceira prova da UEFA, vão jogar em casa com os belgas e com KuPS (Finlândia) e Egnatia (Albânia) e fora com os dinamarqueses, Brann (Noruega) e Aarhus (Dinamarca).
A fase de liga da Liga Conferência disputa-se em seis jornadas, marcadas para 15 de outubro (primeira jornada), 22 de outubro (segunda), 05 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 10 de dezembro (quinta) e 17 de dezembro (sexta).
Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.