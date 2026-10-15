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Torreense concede reviravolta em tempo de compensação e perde com Sunderland para a Liga Europa

Volnei adiantou a formação de Torres Vedras aos 37 minutos, só que Jules Ahoka empatou aos 67, antes de Noah Sadiki dar a volta e consumar o triunfo dos ingleses, aos 90+3.