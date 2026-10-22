Benfica goleia no Chipre e lidera fase regular da Liga Europa
O Benfica manteve esta quinta-feira, 22 de outubro, o percurso 100 por cento vitorioso na presente edição da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos cipriotas do Omonia por 4-1, em jogo da terceira jornada da prova.
Frente a um adversário que contava igualmente dois triunfos consecutivos no arranque da prova, o Benfica chegou ao intervalo igualado, depois de se ter adiantado aos 14 minutos, com um autogolo de Négo, e de ter permitido o empate aos 42, por Kakoulis. Na etapa complementar, tentos de Pavlidis (49), Aursnes (76) e Prestianni (85) consumaram a goleada encarnada.
Com mais este triunfo, o Benfica chega ao primeiro lugar da fase de liga, com nove pontos, os mesmos do Bayer Leverkusen, mas comanda por ter vantagem sobre os alemães no desempate por golos marcados e sofridos.
Na próxima jornada, agendada para 05 de novembro, o Benfica recebe os polacos do Lech Poznan, formação situada na parte baixa da tabela e que hoje somou o primeiro ponto, ao empatar na receção aos ingleses do Sunderland.