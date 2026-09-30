Smalling vai ser reforço para o eixo da defesa do FC Porto

Chris Smalling já chegou à cidade do Porto e faz exames médicos para se tornar jogador do FC Porto. O central inglês de 36 anos está livre no mercado depois de ter abandonado o Al Fahya da Arábia Saudita no verão.

Em aberto estará a duração de contrato, que deverá ter os mesmos moldes da de Thiago Silva em dezembro do ano passado. Smalling deverá assinar até final da época, havendo, posteriormente, uma época de opção. Destaque no Fulham, foi no Manchester United que mais ficou conhecido, perfazendo nove temporadas nos red devils, trabalhando, inclusivamente, com José Mourinho. Nessas, viveu seis anos como titular indiscutível. Fez cinco anos na Roma, a qual o contratou em 2019 por 15 milhões de euros.

Na Arábia Saudita fez duas épocas bastante regulares e auferia mais de quatro milhões de euros, de acordo com notícias em Inglaterra e na Arábia Saudita.

Smalling foi internacional A por Inglaterra 31 vezes - tendo apontado um golo entre 2011 e 2017 -, disputou o Mundial'2014 e o Euro'2016. Nesse Europeu, que Portugal viria a vencer, Smalling foi titular na Inglaterra.

Francesco Farioli tenciona ter um reforço à medida do que conseguira com Thiago Silva em 2025/26, uma vez que tem Nehuén Pérez lesionado desde meio de setembro, com um problema muscular, procurando resguardar-se de algum outro problema que afete Kiwior e Bednarek, titularíssimos na defesa do campeão nacional. Recorde-se que no verão, o FC Porto optou por não prolongar com Thiago Silva a época de opção que havia celebrado no contrato.

Apesar de o mercado de transferências ter fechado em setembro, os clubes têm possibilidade de adquirir jogadores a custo zero. Não poderá é existir inscrição na Liga dos Campeões até ao próximo período regulamentado.