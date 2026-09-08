Rui Borges tem "confiança inabalável" no plantel na Europa, mas "a Champions é e será sempre o campeonato"

Rui Borges não está preocupado com as mudanças no plantel, com destaques para as saídas de Diomande, Pedro Gonçalves, Hjulmand ou Trincão. Apesar da juventude dos atletas, o técnico do Sporting está confiante numa boa estreia, ainda que assinalando a força do primeiro adversário. "O Galatasaray é uma equipa muito experiente na Liga dos Campeões. São campeões na Turquia, são muito ofensivos. É bom começarmos na nossa casa. A nossa equipa está motivada para esta caminhada, há muita gente nova na competição, vai haver erros, mas há uma motivação grande. Há muitos jogadores que se estreiam, que tinham o sonho de jogar a Champions desde que eram miúdos. Tenho confiança inabalável no grupo", vinca o técnico leonino, o qual preferiu não traçar grandes metas. Preferiu não fazer comparações com 2026, quando chegou aos quartos de final.

"Fizemos uma grande campanha. Isso tem de ser dito. Mas nem eu nem outro treinador pode responder a esta pergunta, se há um plantel passado que era mais capaz de ter resultados. Tanto podemos perder com uma equipa teoricamente mais fraca como ganhar a outros que já foram campeões europeus. O ano passado vencemos o PSG, o que poucos acreditariam possível. Meio erro pode dar golo na Liga dos Campeões", avisou Rui Borges, revelando que Frederico Varandas só pediu "a inclusão na Liga dos Campeões para dar consistência ao projeto europeu."

Repete a ideia de que, apesar de querer "ganhar ao Galatasaray", de pedir "exigência e ambição em todos os jogos", "a Champions é e será sempre o campeonato."

Passou depois a analisar situações individuais no plantel. Explicou que Zekri, lateral esquerdo, "foi a primeira opção entre seis jogadores observados", pormenorizando que não é opção por estar a fazer "trabalho individual."

Reconhece esperar "mais" de Rodrigo Zalazar e até lhe coloca a meta dos 16 golos obtidos no campeonato pelo Braga o ano passado. "Não olho para o valor que custou. Tem uma dinâmica diferente, está a melhorar, estou feliz porque tem percebido os terrenos que tem de pisar. Acredito que Zalazar vai fazer 16 golos este ano. Vou meter essa pressão [risos]. Vai fazer uma grande época. Estou feliz com ele", expressou, refutando alongar-se sobre Luis Suárez, que esteve perto de sair de Alvalade, já foi criticado e apupado em Alvalade, mas que tem voltado às opções e com golos: "Luis Suárez não é um caso, não é assunto."

No treino de preparação para o encontro com o Galatasaray, Rui Borges contou com uma novidade. O médio João Simões, de fora desde a última época por fratura no quinto metatarso do pé direito, integrou as opções, ainda que não vá jogar contra os turcos, informou o técnico.

No relvado não estiveram Ibrahima Ba, que continua em recuperação de lesão traumática e ainda Nuno Santos, Zekri e Salvador Blopa. No caso de Nuno Santos e Zekri, Rui Borges tem debilidades na ala esquerda e Maxi Araújo é, portanto, figura única de raiz na posição. Lucas Taibo, central dos bês, integrou os preparos, justamente para substituir Ba.

Os leões ganharam os últimos quatro jogos no campeonato e iniciam a campanha com o Galatasaray, olhando a uma meta ambiciosa de repetir a presença na fase a eliminar da prova. Em 2025/26, o Sporting chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Luis Suárez não nos tinha de pedir desculpa", comenta Rui Silva

Rui Silva foi confrontado quanto à convivência com Suárez no balneário. "Não houve problema com Luis Suárez. Está feliz e está connosco. Não tinha de nos pedir desculpa, estamos aqui para ajudar e há uma estrutura aqui para isso", disse o guarda-redes do Sporting, falando do seu momento individual, já depois de ter ouvido algumas críticas: "Já tenho bagagem longa, já tive momentos mais difíceis. Tenho de jogar com o que controlo. Foi um início de época atípica, a preparação não foi a normal, precisei de sentir confiança, de jogos e estou a crescer."

Adiantou que o Sporting tem "plantel vasto" e que "todos querem ajudar", priorizando o "jogo a jogo", numa "grande exigência de estar a jogar a Liga dos Campeões." Disse ainda estar "confortável com os quatro centrais" que o Sporting tem, sem valorizar em demasia a capacidade de Inácio ou Debast com a bola.

No reencontro com Rafael Leão, desejou que o ex-Sporting, que saiu unilateralmente após a invasão de Alcochete, "seja o mais bem recebido possível." "Leão é um excelente jogador, gosto muito dele. Não falei com ele, mas estarei preparado para a qualidade dele", garantiu.