Rui Borges segura Suárez e assume responsabilidade: "A culpa é do treinador"

Rui Borges fechou a porta a qualquer polémica em torno de Luis Suárez e garantiu esta quinta-feira que o avançado está convocado para a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães, partida que abre a segunda jornada da Liga. O treinador dos leões assumiu ainda a responsabilidade pelo empate (2-2) frente ao Estrela da Amadora, na ronda inaugural, e assegurou que o colombiano continua a ser importante para a equipa.

"Em relação aos episódios, desconheço esses episódios. Treina bem, vai a jogo; não treina bem, não vai. Está convocado para amanhã e não foi culpa dele não termos ganho ao Estrela. A culpa é do treinador. O Suárez é importante e está a crescer", afirmou Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os vimaranenses.

Questionado diretamente sobre a possibilidade de existir algum desconforto em torno do avançado, o técnico foi ainda mais taxativo: "O único mal-estar que existe é por não ganharmos, porque queremos sempre ganhar nesta casa."

O nome de Suárez voltou à conversa quando Rui Borges foi confrontado com as mensagens deixadas pelo jogador nas redes sociais e com o mercado. O treinador desvalorizou ambos os assuntos. "Em relação ao Fenerbahçe, não é assunto, porque foi o melhor marcador do campeonato. É o mercado... Querem-no a ele, querem o Geny... Apareceu quando era suposto, está a recuperar condição física. Em relação às redes sociais, cada um interpreta o que quiser..."

A situação de Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, que continuam com o futuro por definir, também mereceu uma explicação do treinador. Rui Borges reconheceu que os dois futebolistas pretendem experimentar outros caminhos, mas deixou claro que, caso não se concretizem as respetivas saídas, continuarão integrados no grupo. "É algo que pode ser revertido porque, se não saírem, vão ficar connosco. São jogadores que querem novos desafios, há um receio de lesão. Têm treinado bem e ajudado na integração da malta nova, com a passagem do ADN Sporting. Agora temos de esperar...", explicou.

Outra das novidades passou por Nestory Irankunda. O extremo australiano chegou a Lisboa para reforçar os campeões nacionais e, durante a própria conferência, Rui Borges revelou que o processo estava a chegar ao fim. "Penso que não vou estar a mentir, ele está ali a assinar agora", afirmou entre risos.

O treinador não escondeu a satisfação por poder contar com o jogador. "Vai acrescentar muito a esta equipa. Queríamos muito o jogador. Estou ansioso para trabalhar com ele e perceber o que pode dar de novo a esta equipa."

Também há boas notícias relativamente a Ba e Zeno Debast. Ambos estão convocados para a partida, embora Rui Borges tenha advertido que ainda não possuem condições para uma utilização prolongada. "Ba e Debast estão convocados, mas não estão prontos para muitos minutos. São jogadores importantes para esta época." Sobre Rodrigo Dias, acrescentou apenas: "Está no processo de crescimento. É da equipa."

Depois do empate na Reboleira, o Sporting procura agora a primeira vitória no campeonato e regressa a Alvalade para enfrentar um adversário com significado especial para Rui Borges, que orientou o Vitória de Guimarães antes de assumir o comando dos leões. "É motivo de felicidade voltar a casa. Saudade de sentir Alvalade. Mesmo para a equipa, que é jovem, sentir os adeptos é especial. Sobre amanhã, é uma equipa por onde já passei e é especial. Os jogadores sabem o que representa aquele clube", começou por dizer.

O Vitória chega a Alvalade depois de ter perdido em casa, por 1-0, frente ao Arouca na primeira jornada, mas Rui Borges não espera facilidades. "Perderam na primeira jornada, mas foram a equipa que mais rematou. Com certeza que vão querer dividir o jogo, mas queremos sair com a vitória."

A concorrência no ataque foi outro dos temas da conferência. Além de Suárez, Rui Borges dispõe de Fotis Ioannidis e Rafael Nel e mostrou-se satisfeito com as alternativas para a posição.

"Ainda só vamos na primeira jornada, vamos ver... O Luis marcou com o Mafra e com o 1.º Dezembro. Temos três avançados — Suárez, Fotis e Nel —, estão os três bem e esperemos que assim continue. O resto são dores de cabeça para o treinador", concluiu.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães em Alvalade na abertura da segunda jornada da Liga, procurando transformar em triunfo o regresso a casa depois dos dois pontos deixados na Reboleira.