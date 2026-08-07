Rui Borges desvaloriza polémica com Suárez e confirma Pote e Bragança fora da estreia

Rui Borges desvalorizou esta sexta-feira a polémica em torno de Luis Suárez, depois de o avançado colombiano ter abandonado momentaneamente um treino do Sporting, e garantiu que o episódio não teve qualquer dimensão disciplinar. Na antevisão da deslocação ao Estrela da Amadora, marcada para este sábado, às 20.30 horas, na primeira jornada da I Liga, o treinador leonino confirmou ainda as ausências de Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, dois jogadores com o futuro em aberto.“Não me preocupa. Acho até ridículas algumas coisas. Não houve caso algum. Se tivesse existido, saberiam, porque entraria na alçada disciplinar”, afirmou Rui Borges, explicando que o avançado ficou frustrado com o final de um exercício, numa altura em que ainda procura recuperar a melhor condição física.Segundo o técnico, Suárez saiu na direção do balneário depois de um jogo de dez contra dez, quando ainda deveria realizar alguns minutos de trabalho complementar. “Chamei-o e ele voltou. Não há caso nenhum”, garantiu.Rui Borges rejeitou também que o colombiano tenha desrespeitado qualquer elemento da equipa técnica. “Não houve qualquer aspeto disciplinar porque não faltou ao respeito a ninguém. Li que tinha pontapeado uma bola e atingido um treinador. É por isso que digo que há coisas ridículas”, explicou.O treinador acrescentou que os jogadores mais competitivos reagem, por vezes, com frustração ao fim dos exercícios, recordando comportamentos semelhantes de Maxi Araújo e Viktor Gyökeres. “Desde que não ultrapassem os limites, não há problema. Foi isso que aconteceu. É simples”, resumiu.Apesar do episódio e do desgaste acumulado na última temporada, Luis Suárez está convocado e disponível para defrontar o Estrela da Amadora. Rui Borges lembrou que o avançado teve uma época muito exigente, durante a qual foi utilizado praticamente sem descanso e participou ainda no Mundial.“O Luis teve uma época bastante desgastante. Jogou praticamente todos os minutos, esteve no Mundial e o corpo acaba por pagar. É natural que precisasse de mais férias, mas o futebol também é isto: ganhou o privilégio de estar no Mundial, mas perdeu tempo de descanso”, observou, reconhecendo que o colombiano ainda não se encontra no melhor momento físico.Pote e Bragança procuram “novos desafios”As situações de Pedro Gonçalves e Daniel Bragança foram igualmente abordadas pelo treinador. Nenhum dos dois integra a convocatória para a estreia no campeonato e Rui Borges admitiu que ambos pretendem prosseguir a carreira noutro contexto.“O Pote e o Dani estão cá há muitos anos e querem um novo desafio. Não perderam a vontade de vencer, mas, por vezes, pode surgir alguma acomodação”, afirmou.Rui Borges recusou, contudo, falar num fim de ciclo coletivo. O treinador explicou que as mudanças no plantel resultam de vontades coincidentes entre o clube e determinados jogadores e assegurou que a estrutura leonina antecipou algumas das possíveis saídas.“Não é um fim de ciclo. São mudanças que têm de acontecer, também por vontade mútua. Com muito diálogo entre a equipa técnica e o clube, fomos percebendo o que poderíamos perder e antecipámos algumas situações”, esclareceu.O técnico elogiou, a esse propósito, a capacidade do Sporting para valorizar jogadores, realizar vendas e encontrar soluções no mercado. “O clube tem feito um trabalho excelente entre compras e vendas. O Sporting faz crescer os jogadores e sabemos isso melhor do que ninguém”, salientou.Diomande, outro futebolista apontado a uma eventual transferência, mantém-se nos planos. “Estou zero preocupado. É natural que, até ao fecho do mercado, exista muito ruído sobre entradas e saídas. O Sporting tem grandes jogadores e o Ousmane é um deles. Está convocado”, confirmou Rui Borges.Pressão não aumentou com investimentoQuestionado sobre o investimento realizado pela SAD na reformulação do plantel, Rui Borges mostrou-se satisfeito com a gestão financeira do clube e rejeitou que os valores aplicados em reforços tenham aumentado a pressão sobre o seu trabalho.“Olho para isso com satisfação, porque o clube faz um trabalho excecional a nível financeiro. Não houve apenas compras, também vendemos muito. Temos de contratar, caso contrário ficávamos sem jogadores”, sustentou.“A pressão é a mesma desde o primeiro dia em que cheguei. A pressão é ganhar, fazer o melhor pelo Sporting e conquistar títulos”, acrescentou, lembrando que a equipa terminou a última temporada sem troféus e pretende regressar às conquistas.Rui Borges sublinhou ainda que o preço de uma contratação não transforma automaticamente um reforço num titular. “Independentemente do valor, não significa que venham para ser titulares indiscutíveis. Têm de estar preparados e fazer aquilo que o treinador lhes pede”, avisou.O Sporting continua atento à possibilidade de contratar um jogador para o lado esquerdo, após a saída de Ricardo Mangas. Maxi Araújo é a principal opção para a posição, embora esteja castigado para a primeira jornada, e o jovem Rodrigo Dias também tem sido observado pela equipa técnica.“Estamos a perceber o que o mercado nos pode oferecer para o lado esquerdo. Temos o Maxi e o Rodrigo Dias, que também tem dado uma resposta positiva”, referiu.“Agora é a sério”Sobre a pré-temporada, o treinador considerou que o Sporting deu uma resposta positiva, apesar das numerosas alterações no plantel, mas avisou que os jogos oficiais terão um peso completamente diferente.“A equipa respondeu muito bem, tendo em conta as mudanças. Estamos num processo de crescimento contínuo. Os jogadores estão ligados e têm uma vontade enorme de competir”, analisou.Rui Borges destacou, porém, a necessidade de os reforços e os jovens se adaptarem rapidamente à exigência de Alvalade. “Agora temos de perceber como vamos lidar com a pressão e com a ansiedade dos jogos a sério, nos quais queremos ganhar e não existe margem de erro.”“A nossa exigência tem de ser máxima. Até agora foi preparação; agora é a sério”, reforçou, antecipando dificuldades no Estádio José Gomes: “Temos uma equipa muito jovem, com vários jogadores que chegaram agora. Precisam de perceber a realidade do Sporting e aquilo que são ambientes difíceis, como será o do Estrela da Amadora.”O treinador entende que a identidade da equipa já estava ligada às suas ideias na temporada anterior, apesar de ter trabalhado inicialmente com um plantel construído durante o ciclo de Ruben Amorim.“O meu cunho já estava na equipa na época passada. A ideia mantém-se, embora os jogadores também definam algumas coisas pela natureza das suas características. O Sporting da última época já tinha a imagem de Rui Borges”, defendeu.“Com os novos jogadores teremos características melhores nuns aspetos e menos boas noutros. O importante é manter um Sporting forte e capaz de lutar por todos os títulos”, acrescentou.Elogios a Doumbia e confiança em Rafael NelEntre os reforços, Rui Borges destacou Issa Doumbia, médio que pode desempenhar diferentes funções. “É um miúdo com um potencial enorme. Conseguimos antecipar a contratação porque sabíamos que, no final da época, provavelmente já não teríamos possibilidade de o trazer”, revelou.“Dá-nos várias soluções, adapta-se bem e tem características muito próprias. Terá um futuro muito bom, mas precisa de se manter fiel ao que tem demonstrado. Gosta de ouvir, aprender e treinar”, elogiou.Rafael Nel continuará integrado na equipa principal, ainda que possa representar pontualmente a formação B para somar minutos. “Definimos que faria parte da equipa principal. Queremos que cresça ao lado do Suárez e do Fotis Ioannidis e que, no futuro, possa atingir o nível deles ou ser ainda melhor”, declarou.Além de Pote e Daniel Bragança, o Sporting não poderá contar na Reboleira com Maxi Araújo, castigado, nem com Zeno Debast e Ibrahima Ba, ainda a recuperar a condição física. João Simões, Nuno Santos e Blopa permanecem igualmente indisponíveis.Debast e Ba poderão regressar na segunda jornada. Quanto a Nuno Santos, Rui Borges pediu paciência, explicando que o jogador cumpre um programa específico para evitar uma nova recaída. Diomande e Luis Suárez, apesar das notícias dos últimos dias, estão entre as opções para o primeiro encontro oficial do Sporting em 2026/27. .Sporting revela plantel para a nova época com sete reforços e Pedro Gonçalves