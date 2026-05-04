Plantel do FC Porto valoriza em 55 milhões de euros

O FC Porto é campeão nacional e, consequentemente, estará na Liga dos Campeões, o que representará uma visibilidade maior dos seus jogadores e aumentará o valor de mercado dos mesmos na Europa. Ainda assim, consultados os dados mais recentes, que datam de final de março de 2026, já é possível assistir a uma valorização de 55,5 milhões de euros no grupo de 20 jogadores mais valiosos. Segundo os dados do Transfermarkt, plataforma que mescla a juventude, a presença regular no onze e posição do jogador para projetar o potencial de mercado, o FC Porto passa a ser a segunda equipa mais valiosa em Portugal (426 milhões de euros), 40 milhões abaixo do Sporting, anterior bicampeão nacional e que este ano atingiu os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Para este crescimento de 55 milhões é notória a importância de Froholdt (19 anos), que passa de 12 para 30 milhões, enquanto Pietuszewski (17 anos) foi de 2,5 a 20. Os dois representam, como tal, mais de metade do valor global de aumento. Estes dois reforços (o dinamarquês chegou no início da época e o polaco no mercado de janeiro) revelam a tendência de que as operações de mercado catapultam a avaliação. Dada a importância de muitas das contratações para 2025/26, é nos reforços que chegaram ao Dragão para esta temporada que se registam os maiores aumentos de valor potencial: Borja Sainz vale mais oito milhões do que no Norwich; Gabri Veiga mais 7 milhões do que na Arábia Saudita; Alberto Costa (ex-Juventus) mais 5 milhões e Bednarek (ex-Southampton) mais 2 milhões do que na primavera passada. William Gomes foi contratado em 2024/25, mas viu agora o valor disparar em 11 milhões. Por outro lado, a lesão grave no anterior cruzado do joelho baixou em 5 milhões o valor de Samu (de 50 para 45), o qual, ainda assim, comanda a tabela portista. Diogo Costa (40 milhões) vale o mesmo que há um ano, mas tem no Mundial, por exemplo, forma de garantir outro aumento, tal como aconteceu em 2024 após o Europeu. Já Rodrigo Mora baixou 2 milhões, fruto do menor impacto em 2025/26, depois de aparecer meteoricamente em 2024/25. Em setembro de 2024 valia 3 milhões, em maio estava nos 40€..Froholdt é o mais cobiçado, Diogo Costa baixou a cláusulaA injeção de 50 milhões de euros com a Liga dos Campeões não deverá ser o único encaixe financeiro. A reestruturação financeira acordada e em andamento pressupõe canalizar receitas para 2026/27. Atualmente, o jogador mais bem cotado na Europa é Froholdt, com rumores de mercado a darem conta de interesse de clubes espanhóis e ingleses no dinamarquês. A segurança da cláusula de 85 milhões de euros pressupõe a convicção de que o centrocampista irá prosseguir no Dragão.Essa, aliás, essa foi uma das estratégias de Villas-Boas para evitar o que noutros tempos acontecera, com saídas a custo zero ou vendas sem tanta capacidade negocial pelo facto de os jogadores se aproximarem do último ano de contrato. Um dos reforços mais importantes para a época 2025-26 foi o central polaco Bednarek, que foi blindado por uma cláusula de 60 milhões apesar de já ter 29 anos.Uma das prioridades de Villas-Boas passava por acertar a renovação de Pepê e Diogo Costa, ação que foi cumprida. O guarda-redes tem 26 anos, é mencionado há muito como integrando listas restritas de grandes clubes europeus. Vai fazer o Mundial, mais um, como dono da baliza de Portugal e é, por isso, o jogador que pode estar mais perto de deixar o Dragão mediante proposta choruda. Renovou contrato em dezembro até 2030, mas baixou, com o acordo do clube, a cláusula de 75 para 60 milhões de euros, indicação clara de que o FC Porto facilita a fasquia a atingir por outros emblemas.Rodrigo Mora, por outro lado, baixou de valor de mercado, mas quer jogar. Houve negociações com o Al Ittihad e o Real Madrid sondou o atleta - a cláusula é de 70 milhões de euros. Uma presença no Mundial, que não parece provável para já, poderia espoletar uma transferência milionária. Zaidu, de 28 anos, e Cláudio Ramos, de 34, são os jogadores do plantel principal que terminam vínculo em 2027. O guarda-redes é opção de rotação, poderá permanecer, enquanto o nigeriano, lateral esquerdo, foi apontado à saída no verão e o FC Porto poderá querer perfazer um valor que faça recuperar os 4 milhões de euros pagos ao Santa Clara.Kiwior é compra obrigatóriaUma das estratégias de mercado dos dragões passou por encontrar soluções a baixo custo em janeiro. Moffi, recrutado ao Nice, com o qual termina contrato em 2027 e onde não quer voltar após ter sido agredido por adeptos no final de um treino, não deverá ter continuidade no FC Porto, que teria de pagar oito milhões de euros para acionar a opção de compra. Thiago Silva assinou vindo a custo zero do Fluminense, por seis meses, com opção de extensão por um ano. É incerta a decisão nesta fase. Luuk de Jong, em sentido semelhante, espera que o FC Porto ative o prolongamento até 2027, mas a lesão no joelho que contraiu obriga a cautelas nesta fase. Quem continuará certamente é Kiwior, já que no empréstimo vindo do Arsenal o FC Porto garantiu que haveria uma cláusula de compra, logo tem 17 milhões de euros reservados para um dos esteios da defesa.mercado Explosões dos reforços Froholdt e Pietuszewski representam metade da subida na avaliação de março do Transfermarkt em relação a maio de 2025. Com o título, valores vão aumentar ainda mais. Larga maioria da contratações para esta época inflacionou..Evolução dos jogadores mais valiosos do FC Porto Maio 2025 19/03/2026 Diferença Samu 50 M€ 45 M€ - 5 M€Diogo Costa 40 M€ 40 M€ IgualRodrigo Mora 40 M€ 38 M€ - 2 M€Alan Varela 32 M€ 32 M€ IgualFroholdt 12 M€ 30 M€ + 18 M€Kiwior 28 M€ 27 M€ -1 M€Gabri Veiga 18 M€ 25 M€ + 7 M€Borja Sainz 14 M€ 22 M€ + 8 M€Pietuszewski 2,5 M€ 20 M€ +17,5 M€Pepê 22 M€ 20 M€ -2 M€William Gomes 9 M€ 20 M€ + 11 M€Alberto Costa 10 M€ 15 M€ + 5 M€Nehuén Pérez 13 M€ 13 M€ IgualFrancisco Moura 15 M€ 12 M€ - 3 M€Martim Fernandes 12 M€ 12 M€ IgualBednarek 9 M€ 11 M€ + 2 M€Moffi 10 M€ 10 M€ IgualFofana 10 M€ 8 M€ - 2 M€Pablo Rosario 8 M€ 8 M€ IgualDeniz Gul 4 M€ 6 M€ + 2 M€.Os homens do título do FC Porto.Farioli: o filósofo da estética ganhou o campeonato na pragmática.Diogo Costa renova com o FC Porto até 2030 e baixa cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros.Renato Veiga e Rodrigo Mora entre os 25 futebolistas sub-23 mais valiosos do mundo para o CIES