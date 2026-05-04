Pietuszewski aumentou em 17,5 milhões de euros a cotação
Pietuszewski aumentou em 17,5 milhões de euros a cotaçãoFCP
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Plantel do FC Porto valoriza em 55 milhões de euros

Explosões dos reforços Froholdt e Pietuszewski representam metade da subida na avaliação de março do Transfermarkt em relação a maio de 2025. Larga maioria da contratações para esta época inflacionou.
Frederico Bártolo
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