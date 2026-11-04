"Estou no clube do meu coração". Paulo Fonseca oficializado como novo treinador do Sporting

O novo técnico leonino confessou o seu sportinguismo. "Sou profissional, mas não posso deixar de dizer que este clube sempre fui especial para mim", lembrando jogadores como Meszaros, Jordão, Manuel Fernandes, Luisinho, Carlos Xavier ou Douglas. "O meu sonho era treinador o Sporting. Estou no clube do meu coração", vincou.

"Estes adeptos têm uma paixão única. O Sporting é um clube diferente. Estou muito motivado para construir uma equipa que pratique bom futebol", acrescentou, antevendo um "futuro brilhante pela frente". "Acredito plenamente no plantel que foi construído", assegurou.

"Regresso a Portugal 10 anos depois. Tive sempre a preocupação de estar sempre no top 5 e nos últimos sete anos estive sempre no top 5. Estive sempre em mente estar nos melhores campeonatos, a defrontar os melhores treinadores, de forma a chegar aqui melhor preparado. Sinto-me no momento certo para ser treinador do Sporting", explicou o treinador de 53 anos, que deixou uma "palavra de apreço ao mister Rui Borges pelo trabalho efetuado".

"As pessoas lembram-se do Paulo Fonseca pelo que fez em Portugal. O Paulo Fonseca de hoje é melhor do que o Paulo Fonseca que saiu de Portugal", garantiu, assegurando estar mais maduro após as vivências vividas e salientando que o jogo também mudou na última década.

Sobre as hipóteses de conquistar o título esta época, diz que no futebol "não há impossíveis", mas frisou que está mais focado "no processo e na evolução da equipa".

Taticamente, assumiu que não é um fã de uma estrutura com três centrais, mas que em determinados momentos do jogo pode adotar esse sistema.