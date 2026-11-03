Paulo Fonseca já está em Lisboa. "Estou muito feliz por regressar a Portugal e ao Sporting"
Paulo Fonseca já está em Lisboa para assinar contrato com o Sporting. O ex-treinador do Lyon vai assinar até 2030 e será depois apresentado como técnico dos leões na quarta-feira, no Estádio José Alvalade, a sua nova casa.
Fonseca aterrou na capital portuguesa minutos depois da equipa leonina vencer o Shakhtar Donetsk (1-0), na quarta jornada da Liga dos Campeões. "Estou muito feliz por regressar a Portugal e ao Sporting. Amanhã ou depois, responderei a todas as perguntas", disse o treinador, que irá substituir Rui Borges no banco leonino, que era esperado por um batalhão de jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado.
O clube de Alvalade vai pagar a Lyon cerca de 5 milhões de euros pela contratação do técnico, que traz consigo o internacional português Paulo Ferreira (adjunto), o preparador físico Paulo Mourão, o treinador de guarda-redes António Ferreira além do analista Nélson Duarte.