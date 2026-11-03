Doumbia marca e Sporting regressa às vitórias na Champions

O Sporting venceu o Shakhtar Donetsk (1-0) com um golo de Issa Doumbia e deixou bem encaminhada a passagem à fase a eliminar da Liga dos Campeões, com nove pontos em quatro jogos e um excelente quinto na tabela, quando a jornada vai a meio. E olhando às duas edições da Champions jogadas em formato liga, nove pontos à 4.ª jornada foi sempre garantia de qualificação, tanto de forma direta para os oitavos de final como para o playoff.

A ficha de jogo já tinha revelado muito antes do apito inicial que Tiago Fernandes, o 20.º treinador a orientar o Sporting na prova rainha da UEFA, iria apresentar um onze com três defesas centrais e com Issa Doumbia a jogar nas costas de Ioannidis e Luis Suárez, num surpreendente 3x4x1x2. Uns dirão que se tratou de uma revolução, cortando com o passado recente de Rui Borges, outros defenderão que se tratou de um onze de afirmação do técnico interino, que na véspera defendeu que fora chamado para ajudar o Sporting e era isso que tencionava fazer.

Certo é que, para além da mudança tática, o treinador promoveu cinco alterações face ao jogo com o Casa Pia. Kaique Pereira, Fresneda, Pedro Lima, Luís Guilherme e Irankunda foram rendidos por Rui Silva, Felicíssimo (aos 19 anos estreou-se nas competições europeias), Issa Doumbia, Geny Catamo e Fotis Ioannidis.

Esta terça-feira (3 de novembro), em Stamford Bridge, habitual casa do Chelsea, depois de um minuto silêncio em memória de Jésus de Miguel [jogador do Tenerife que morreu, depois de uma entrada violenta de um adversário], ambas as equipas entraram de mansinho no jogo e jogaram na expectativa do que a equipa adversária poderia fazer, arriscando pouco ofensivamente.

E quando assim é as oportunidades de golos escasseiam. Privilegiando a segurança defensiva, os leões de Tiago Fernandes não conseguiram levar a bola para a frente com o perigo desejado. Doumbia criou algumas dinâmicas interessantes, mas sem conseguir criar os desequilíbrios esperados. O jogo chegou ao intervalo sem golos e apenas com um remate à baliza para cada uma das equipas.

No começo do segundo tempo, Issa Doumbia apareceu no coração da pequena área e quase abria o marcador. A bola passou a rasar o poste da baliza de Dmytro Riznyk, mas o tempo iria mostrar que esse era o caminho para fechar à vantagem no marcador. Após uma excelente combinação com o Doumbia, Altimira picou a bola para a área, sobre Pedro Henrique, e o médio italiano acompanhou o lance e surgiu a desviar a bola para a baliza, colocando os leões em vantagem aos 59 minutos.