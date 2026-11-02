O treinador da equipa B foi chamado ao banco principal mais uma vez, preparando-se para orientar o Sporting, na terça-feira, diante do Shakhtar Donetsk (17h45, Sport TV), para a Liga dos Campeões, que se jogará em Stamford Bridge, casa emprestada dos ucranianos. O jovem técnico volta assim a orientar um jogo dos leões na Champions, depois de o ter feito, em 2018, também em Londres e também no início do mês de novembro, mas diante do Arsenal, tendo arrancado em empate a zero.

Esta segunda-feira, dia 2 de novembro, na conferência de Imprensa de antevisão da partida da 4.ª jornada, Tiago Fernandes chamou a atenção para o que mais importa: o jogo. “Vamos enfrentar um adversário que aposta em jogadores com talento e criatividade. Sabemos os pontos fortes. Tem jogadores virtuosos. Sabemos que jogam num 4x3x3, com um treinador que gosta de jogar a partir de trás. Estamos preparados para fazer um bom jogo. Senti muita confiança no grupo e estou confiante que vamos fazer um bom jogo e anular o Shakhtar”, disse o técnico interino, que só fará um jogo no banco principal.

“O Sporting precisou do meu contributo. A direção falou comigo e preparei o jogo da melhor forma possível. Estou aqui para servir o Sporting. Estou feliz na equipa B, a fazer um bom trabalho. Não me passa pela cabeça mais nada”, respondeu o técnico quando lhe perguntaram se a direção do clube lhe pediu para orientar a equipa num ou em mais jogos.

Tiago Fernandes disse ainda que falou com Rui Borges, antes de orientar a sessão de treino na manhã de ontem: “Falámos o normal, como colega que sou. Agradeceu-me pelo que lhe ajudei e eu igual. É uma pessoa que está grata ao Sporting. Tenho uma boa relação boa com ele. Nada de mais.”

O que lhe pediu o presidente Frederico Varandas e o que hoje lhe pediria o seu pai [o malogrado Manuel Fernandes]? “Sabemos que isto acontece no futebol. Os treinadores saem, o clube fica sempre. Temos que dar o máximo. Quanto ao meu pai, não sei o que diria, mas se calhar para aproveitar a oportunidade. Fica sempre mais feliz quando o Sporting está bem e nunca poria o filho à frente do clube”, respondeu o treinador, que já conta com o recuperado Rodrigo Zalazar para o jogo da quarta jornada Champions.

O futebolista uruguaio Rodrigo Zalazar já trabalhou integrado com a equipa principal do Sporting, na manhã desta segunda-feira, tendo integrado o treino nos 15 minutos abertos de treino à comunicação social, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Lista de 25 convocados:

Guarda-redes: Kaique, Rui Silva e Diego Callai

Defesas: Fresneda, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Ba, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo

Médios: Altimira, Silas Andersen, João Simões, Doumbia, Pedro Lima e Zalazar

Avançados: Geny Catamo, Salvador Blopa, Luís Guilherme, Irankunda, Flávio Gonçalves, Jesse Derry, Rafael Nel, Ioannidis e Luís Suárez