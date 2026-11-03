Jogador do Tenerife morre após choque violento com adversário

Na reta final do jogo contra o FC Andorra, na noite de segunda-feira, 3 de novembro, o avançado do CD Tenerife Jesús de Miguel chocou violentamente contra o guarda-redes adversário. O jogo foi interrompido, o jogador foi hospitalizado e na manhã desta terça-feira o clube anunciou a sua morte trágica, aos 30 anos.

"Destroçados pela dor, com um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade, nós, no CD Tenerife, comunicamos o trágico falecimento, esta terça-feira, dia 3 de novembro de 2026, às 8h00, de Jesús de Miguel Alameda", informou o clube.

O choque entre Jesús de Miguel e o guarda-redes Jesús Owono aconteceu de forma fortuita, na disputa de uma bola. As equipas médicas prestaram apoio ao jogador no relvado antes de o retirarem de de ambulância para o Hospital Universitário de Nossa Senhora da Candelária, onde passou a noite na unidade de cuidados intensivos e onde veio a morrer.

"Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que possa amenizar este sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado da sua família desolada, dos seus entes queridos e de todos os adeptos do Tenerife, que hoje choram perante este desfecho cruel", acrescentou o clube.