Lyon oficializa saída de Paulo Fonseca e revela que vai receber cinco milhões do Sporting

O português Paulo Fonseca é o substituto de Rui Borges no comando técnico do Sporting, anunciou esta quarta-feira, 4 de novembro, o Lyon, clube da Liga francesa de futebol que o treinador orientava há cerca de um ano e meio.

"Após ser abordado nos últimos dias por um clube ao qual se sente particularmente ligado, Paulo Fonseca informou a direção do desejo de deixar o Olympique Lyonnais. O OL lamenta profundamente esta decisão inesperada, sobretudo por acontecer a meio da temporada", informou o emblema gaulês, anunciando que o Sporting vai pagar 5 milhões de euros ao OL pelo final de contrato antecipado de Paulo Fonseca.

O técnico aterrou na terça-feira em Lisboa pouco depois da vitória do Sporting sobre o Shaktar Donetsk por 1-0, na quarta jornada da Lga dos Campeões. Paulo Fonseca vai assinar até 2030 pelo Sporting, devendo ser apresnetado ainda esta quarta-feira, no Estádio José Alvalade.

"Estou muito feliz por regressar a Portugal e ao Sporting. Amanhã ou depois, responderei a todas as perguntas", disse o treinador, 53 anos, que regressa ao futebol português após 10 anos de ausência, nos quais orientou, sucessivamente, Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Roma (Itália), Lille (França), AC Milan (Itália) e Lyon, que deixou no terceiro lugar da Liga francesa, após nove jornadas, a três pontos do líder Paris Saint-Germain.

O Sporting, por seu lado, agradeceu a Rui Borges. "Deixou-nos memórias a verde e branco que jamais esqueceremos", diz uma publicação nas redes sociais.