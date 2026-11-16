Liga das Nações: Bélgica e Espanha entram na rota de Portugal, Países Baixos, Alemanha e Grécia discutem vagas

A derrota de Portugal contra a Dinamarca (1-4) em Braga atrasou a confirmação do primeiro lugar no Grupo 4. Apesar de apurado já para os quartos de final, falta um ponto em Gales para o primeiro posto do emparelhamento. Caso tal não aconteça, as Quinas teriam de esperar que a Dinamarca, a três pontos dos lusos, não vencesse a Noruega no derradeiro jogo.

Assim, a probabilidade do primeiro posto continua alta para Portugal e durante o fim de semana ficaram fechados os grupos 1 e 3. Os resultados fazem com que Bélgica e Espanha sejam adversários na rota nacional.

No grupo 1, a França venceu a Turquia e a Bélgica a Itália. Como tal, os gauleses, já vencedores da prova numa ocasião, chegam ao primeiro posto com 13 pontos, ficando à espera dos últimos apuramentos para os segundos classificados. A Bélgica retirou a vaga possível à Itália nos quartos de final e fica como segunda posicionada.

No grupo 3, apesar do empate a 15 pontos, a Inglaterra estragou a série de 43 jogos sem derrotas oficiais da Espanha e a jogar na Península Ibérica venceu por 3-2, tendo vantagem nos critérios de desempate. Como tal, a campeã europeia de 2024 e mundial de 2026 é hipótese contra Portugal se se confirmar o provável primeiro posto das Quinas.

No grupo 2, o mais equilibrado, esta segunda-feira ficam fechados os apurados. A Alemanha tem oito pontos, é terceira, e precisa de vencer os Países Baixos, líderes da competição com 11 pontos, para saltar para uma vaga de apuramento. A Grécia tem oito pontos e recebe a Sérvia, tendo vantagem no confronto direto com a Alemanha, mas estando atrás deste mesmo critério com os Países Baixos.

Recorde-se que Portugal tem dois títulos na competição. Em 2025, depois de superar Dinamarca, arredou a Alemanha nas meias-finais e embateu, com sucesso, Espanha na final. Em 2019, depois de eliminar a Suíça, Portugal venceu na final os Países Baixos. Em 2021 e 2023, as Quinas não foram à fase a eliminar, ainda com apuramentos de apenas quatro seleções, diretamente rumo às meias-finais.

O estatuto de cabeça de série permite defrontar o segundo classificado e beneficia do apoio do público na segunda mão. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, dia 20, às 11h00.