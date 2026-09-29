Trincão bisou na goleada à Dinamarca (5-2).
Trincão bisou na goleada à Dinamarca (5-2).MIGUEL A.LOPES/LUSA
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Liga das Nações. Portugal na Dinamarca em busca do primeiro arranque com três vitórias

Na prova que Portugal já venceu duas vezes, seleção nunca começou com três triunfos. Saldo positivo contra dinamarqueses não faz esquecer amargos de boca em qualificações para Europeus e Mundiais.
Frederico Bártolo
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Portugal e Dinamarca encontraram-se 14 vezes em jogos oficiais, com saldo positivo para a a equipa das quinas graças às nove vitórias, mas a ida a Copenhaga traz memórias recentes de um rival conhecido dos últimos 20 anos.

Portugal e Dinamarca partilharam presença nas fases de qualificação para o Mundial de 2010, Europeu de 2012 e Europeu de 2016, além de um embate nos quartos de final da Liga das Nações de 2025. Tanto na caminhada de 2008 e 2009 como na de 2010 e 2011, Portugal foi forçado a ir ao play-off, ambos com a Bósnia, para chegar ao Mundial da África do Sul e ao Europeu da Polónia/Ucrânia. Em ambos os casos porque ficou no segundo lugar do respetivo grupo… atrás da Dinamarca.

Em 2008, a Dinamarca virou de 2-1 para 2-3 em Alvalade nos dez minutos finais, contra a seleção de Carlos Queiroz. No reencontro, em solo dinamarquês, Portugal não foi além de um empate e ficou a dois pontos do rival nessa qualificação para o Mundial.

Em 2010, na caminhada para o Europeu, Paulo Bento estreou-se pelas Quinas com um triunfo por 3-1, mas no Parken Stadium caiu por 2-1. Portugal entrava a precisar apenas de um empate para o primeiro posto, porém cedeu-o na última jornada. Reencontraria o rival no Europeu de 2012, venceu por 3-2 e seguiu para a fase a eliminar - foi derrotado nos penáltis nas meias-finais com a Espanha.

Em 2014, na estreia de Fernando Santos, um golo de Cristiano Ronaldo aos 90’+5’ deu o triunfo no arranque de uma fase de qualificação sem sobressaltos, com nove pontos à maior sobre o rival dinamarquês.

Há um ano e meio, a derrota em Copenhaga por 1-0 nos quartos de final da Liga das Nações levou para Alvalade a discussão: Trincão entrou e levou Portugal ao prolongamento com o 3-2 aos 86 minutos, bisando no início do tempo suplementar antes de Gonçalo Ramos fechar as contas (5-2). Antes dos embates referidos, Portugal tinha vencido os duplos compromissos das caminhadas para o Europeu de 1972 e para o Mundial de 1978.

Em Inglaterra, no Euro de 1996, Portugal empatou com o adversário, mas passou aos quartos de final.

Depois do arranque vitorioso com País de Gales e Noruega, Portugal tem a oportunidade de fazer pela primeira vez na Liga das Nações uma série de três triunfos consecutivos a abrir a prova. Com 18 pontos em jogo, ter nove à terceira jornada seria encaminhar a chegada à próxima fase, de apuramento de campeão, dadas as duas vagas disponíveis.

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