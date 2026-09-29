Liga das Nações. Portugal na Dinamarca em busca do primeiro arranque com três vitórias

Portugal e Dinamarca encontraram-se 14 vezes em jogos oficiais, com saldo positivo para a a equipa das quinas graças às nove vitórias, mas a ida a Copenhaga traz memórias recentes de um rival conhecido dos últimos 20 anos.

Portugal e Dinamarca partilharam presença nas fases de qualificação para o Mundial de 2010, Europeu de 2012 e Europeu de 2016, além de um embate nos quartos de final da Liga das Nações de 2025. Tanto na caminhada de 2008 e 2009 como na de 2010 e 2011, Portugal foi forçado a ir ao play-off, ambos com a Bósnia, para chegar ao Mundial da África do Sul e ao Europeu da Polónia/Ucrânia. Em ambos os casos porque ficou no segundo lugar do respetivo grupo… atrás da Dinamarca.

Em 2008, a Dinamarca virou de 2-1 para 2-3 em Alvalade nos dez minutos finais, contra a seleção de Carlos Queiroz. No reencontro, em solo dinamarquês, Portugal não foi além de um empate e ficou a dois pontos do rival nessa qualificação para o Mundial.

Em 2010, na caminhada para o Europeu, Paulo Bento estreou-se pelas Quinas com um triunfo por 3-1, mas no Parken Stadium caiu por 2-1. Portugal entrava a precisar apenas de um empate para o primeiro posto, porém cedeu-o na última jornada. Reencontraria o rival no Europeu de 2012, venceu por 3-2 e seguiu para a fase a eliminar - foi derrotado nos penáltis nas meias-finais com a Espanha.

Em 2014, na estreia de Fernando Santos, um golo de Cristiano Ronaldo aos 90’+5’ deu o triunfo no arranque de uma fase de qualificação sem sobressaltos, com nove pontos à maior sobre o rival dinamarquês.

Há um ano e meio, a derrota em Copenhaga por 1-0 nos quartos de final da Liga das Nações levou para Alvalade a discussão: Trincão entrou e levou Portugal ao prolongamento com o 3-2 aos 86 minutos, bisando no início do tempo suplementar antes de Gonçalo Ramos fechar as contas (5-2). Antes dos embates referidos, Portugal tinha vencido os duplos compromissos das caminhadas para o Europeu de 1972 e para o Mundial de 1978.

Em Inglaterra, no Euro de 1996, Portugal empatou com o adversário, mas passou aos quartos de final.

Depois do arranque vitorioso com País de Gales e Noruega, Portugal tem a oportunidade de fazer pela primeira vez na Liga das Nações uma série de três triunfos consecutivos a abrir a prova. Com 18 pontos em jogo, ter nove à terceira jornada seria encaminhar a chegada à próxima fase, de apuramento de campeão, dadas as duas vagas disponíveis.