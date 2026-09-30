Leiria recebe final-four da Taça da Liga pela sétima vez consecutiva

A final-four da Taça da Liga de futebol mantém-se em Leiria. A Cidade do Lis receberá pela sétima vez consecutiva as meias-finais e final da prova. O anúncio foi feito esta quarta-feira no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa.

A final-four terá as meias-finais nos dias 5 e 6 de janeiro de 2027, terça e quarta-feira, com o encontro decisivo a estar agendado para sábado, 9 de janeiro. O arranque da prova dá-se a 27 de outubro, com o duelo entre Sporting e Marítimo, segue-se o FC Porto-Académico Viseu e os duelos entre Braga e Famalicão e Benfica-Gil Vicente.

Será a última edição da prova com o atual formato competitivo, já que na próxima temporada voltar-se-á a contar com a participação de todas as equipas das competições profissionais, revisitando outros tempos da prova que em 2025/26 foi vencida pelo Vitória de Guimarães.

O presidente do município, o socialista Gonçalo Lopes, lembrou as dificuldades sentidas no território em janeiro de 2026. "O mês de janeiro de 2026 foi de extremos. No dia 10 celebrávamos uma final histórica, e passado 18 dias tínhamos este estádio completamente destruído”, recordou o presidente da Câmara Municipal de Leiria, que enalteceu a solidariedade após as catástrofes para com a U. Leiria: “Queremos agradecer também o apoio dado à U. Leiria para que pudesse continuar a competir. Agora somos nós a ajudar o SCU Torreense, que nos contactou para jogar aqui nas competições europeias.”

"Existiam vários municípios interessados na competição, mas decidimos não ouvir nenhum outro. É com muita honra que a final-four continua em Leiria, depois de tudo o que aconteceu. Janeiro vai iniciar-se com um grande evento”, disse o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira.