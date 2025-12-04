Vitória de Guimarães vence FC Porto por 3-1 no Dragão e garante final four da Taça da Liga

O Vitória de Guimarães garantiu esta quinta-feira, 4 de dezembro, presença na final four da Taça de Liga de futebol, ao vencer na visita ao FC Porto por 3-1, no último jogo dos quartos de final, no qual esteve em desvantagem.No Estádio do Dragão, no Porto, os azuis e brancos colocaram-se em vantagem aos oito minutos, por Gabri Veiga, mas ainda antes do intervalo, aos 31, Nelson Oliveira repôs a igualdade, na conversão de uma grande penalidade.. No segundo tempo, Samu deu vantagem aos vimaranenses, aos 53, e oito minutos depois viu ser-lhe anulado um golo por fora de jogo, tendo Camara estabelecido o resultado final, de penálti, aos 79.. Na meia-final da final four, o Vitória de Guimarães vai defrontar o Sporting, enquanto o outro finalista da competição sairá do embate entre o Benfica, detentor do troféu, e o Sporting de Braga.A Taça da Liga cumpre esta época a 19.ª edição, estando os primeiros jogos da ‘final four’ marcados para 06 e 07 de janeiro e a final em 10, com todos a decorrerem no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.