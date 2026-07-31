"Vencer a Supertaça? Porque não? Nunca uma equipa da II Liga tinha ganho a Taça de Portugal..."

A confiança de Luís Tralhão reflete a ambição do balneário do Torreense antes do jogo da Supertaça com o FC Porto, marcado para sábado. "Vencer? Porque não? Nunca uma equipa da II Liga tinha ganho a Taça de Portugal. Confiamos muito na nossa capacidade, provámo-la frente ao Sporting e nos outros jogos", respondeu, garantindo que não há deslumbramento. "Acima de tudo, conta mais o orgulho dos adeptos de Torres Vedras, pessoas anónimas que nos apoiam e se reveem no que fizemos", disse.A concentração será essencial para chegar ao objetivo final, derrotar o campeão da I Liga e ser a primeira equipa de um escalão inferior a levantar o troféu que homenageia Cândido Oliveira. "Temos de estar bem colocados, se temos de sair mais rápido ou manter a bola. As forças não são iguais, seria descabido pensá-lo, mas um detalhe muito importante é a concentração durante o jogo todo. Nestes jogos, que determinam a conquista de um troféu, é determinante. Não reagir de forma muito emocional durante o jogo, mantermo-nos fiéis ao que planeámos, mas no fundo são os jogadores que vão decidir", defendeu Tralhão.O plantel tem 13 caras novas e é preciso fazer uma boa integração dos reforços para continuar a ser bem sucedido: “Não estamos imunes às expectativas que as pessoas criaram e criam, fizemos um feito histórico, uma época muito brilhante, mesmo na II Liga. Era bom que começássemos com alguma vantagem, mas começamos do zero, temos de ser iguais a nós próprios, acreditar que podemos ganhar mais vezes."Para o técnico do Torreense, "o onze do FC Porto é expectável", mas nem por isso será fácil contrariar o poder do campeão da I Liga 2025/06: "Todas as equipas da I Liga sabiam e não conseguiram contrariar. Sabemos as dinâmicas, mas o FC Porto é uma equipa de nível mundial. Confiamos no nosso valor."Segundo Luís Tralhão a época será desafiante e há que definir prioridades. "Não vamos ter duas equipas, temos uma equipa para as duas competições. Fizemos plantel para jogar a II Liga, não a Liga Europa. É óbvio que a montra é maior, é uma experiência fantástica. Claro que vai haver mudanças, mas não haverá uma equipa para jogar à quinta e outra à segunda-feira. Mas o nosso projeto é potenciar jovens jogadores, a maior parte do nosso plantel tem 23 anos ou menos", explicou o técnico do Torreense..De Cuba a Israel com paragem em Espanha. No plantel do Torreense cabe o mundo\n.FC Porto ganhou mais Supertaças do que todos os outros clubes juntos