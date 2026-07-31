Jogadores do FC Porto festejam conquista da Supertaça, em agosto de 2009, depois de vencerem o Paços de Ferreira (2-0), com golos de Farias e Bruno Alves.
Jogadores do FC Porto festejam conquista da Supertaça, em agosto de 2009, depois de vencerem o Paços de Ferreira (2-0), com golos de Farias e Bruno Alves. ARQUIVO
Desporto

FC Porto ganhou mais Supertaças do que todos os outros clubes juntos

Dragões procuram a 25.ª conquista em 35 edições. Torreense quer erguer o troféu pela primeira vez e entrar para a lista dos vencedores. Jogo é no sábado (20h15, RTP1).
Isaura Almeida
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