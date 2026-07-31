FC Porto ganhou mais Supertaças do que todos os outros clubes juntos

Com 24 Supertaças conquistadas em 34 edições, o FC Porto é o recordista de troféus na prova que ganhou o nome de Cândido de Oliveira, uma das figuras mais importantes do futebol português e primeiro capitão da seleção nacional (em 1921, num jogo com a Espanha). Vai enfrentar o novato Torreense, que procura juntar-se à lista dos vencedores, que, até agora, tem apenas dois emblemas - Boavista e Vit. Guimarães - além do trio que domina o futebol português: FC Porto, Benfica e Sporting.A Superta teve origem na Taça Império, que se disputou a 10 de junho de 1944 para celebrar a inauguração do Estádio Nacional, no Jamor, entre o Campeão Nacional Sporting e o vencedor da Taça de Portugal, o Benfica. Mas só no pós-25 de Abril foi testada para depois se fixar no calendário nacional, no arranque de cada temporada, 21 anos após a morte de Cândido de Oliveira.Criada para honrar a memória do malogrado treinador de Belenenses, Sporting, Flamengo, FC Porto e Académica, que jogou no Casa Pia e esteva na origem do jornal A Bola, além de ter sido jornalista do DN, a 1.ª edição foi ganha pelo FC Porto, que logo aí iniciou um domínio avassalador. A 1 de dezembro de 1981, no Estádio da Luz, o Benfica venceu, por 2-0, mas uma semana depois, nas Antas (hoje Estádio do Dragão), sofreria uma goleada, por 4-1, que daria o troféu aos portistas. Foi a primeira de 24 vitórias até hoje.Começou por ser jogada a duas mãos, já teve finalíssimas disputadas em Paris, e muitos momentos inesquecíveis, mas nunca teve um clube de uma divisão inferior a levantar o troféu. Depois de ter sido o primeiro clube de divisões secundárias a conquistar a Taça de Portugal, ao ter derrotado o Sporting no Jamor (2-1, com prolongamento), o Torreense procurará tornar-se o primeiro não-primodivisionário a erguer a Supertaça Cândido de Oliveira, depois de duas tentativas malsucedidas, do Beira-Mar em 1999 e do Leixões em 2002.Seja qual for o desfecho do jogo de sábado, a época 2026/27 que agora se inicia será histórica para o clube de Torres Vedras, o terceiro de uma divisão inferior que irá disputar as competições europeias, uma vaga garantida com a conquista da Taça de Portugal, que lhe deu o bilhete dourado para jogar a Supertaça com o Campeão Nacional da I Liga, o FC Porto, no Estádio Municipal de Coimbra (20h15, RTP1).O jogo será arbitrado por André Narciso, que terá de lidar com a habitual pressão de um jogo que atribui um troféu e ainda com o mal-estar que se vive no seio da arbitragem, depois de serem revelados áudios do presidente da Federação, Pedro Proença, um antigo árbitro, a dizer que a maioria dos árbitros em Portugal “são fracos”.isaura.almeida@dn.pt .Torreense junta Supertaça feminina à Taça ao bater novamente ‘penta’ Benfica.Com um golo Pavlidis, Benfica conquistou a Supertaça e derrotou dois rivais