De Cuba a Israel com paragem em Espanha. No plantel do Torreense cabe o mundo

No plantel do Torreense cabe o mundo. São 16 as nacionalidades presentes no multicultural balneário da equipa de Torres Vedras, que no próximo sábado vai jogar a Supertaça Cândido Oliveira com o FC Porto (20h15, RTP1). O israelita Karem Zoabi é um dos jogadores estrangeiros do plantel, mas há quem tenha origens mais exóticas como Dany Jean, internacional pelo Haiti, que chegou a Torres Vedras no mercado de inverno da época 2024/25 e que este verão renovou até 2029.Olhando para o plantel principal da época passada, eram dez as nacionalidades representadas no grupo, com destaque para os sete espanhóis: Arnau Casas, Manu Pozo, Alejandro Alfaro, Javi Vázquez, Luis Quintero, Unai Pérez e Musa Drammeh. Agora são 16 as nacionalidades que se podem reunir no balneário, mas é preciso ter em conta que os 43 jogadores inscritos não farão todos parte da equipa principal e muitos deles terão como destino os sub-23. Esse filtro será aplicado pelo treinador Luís Tralhão, que, também ele, renovou contrato e se manterá ao leme na época mais desafiante do clube, com a participação na Liga Europa 2026/27, jogando na II Liga.E contará com o experiente capitão, o cabo-verdiano Stopira, herói da final da Taça de Portugal, ao marcar o golo da vitória frente ao Sporting (2-1). Já tinha sido ele a marcar o golos que apuraram os Tubarões Azuis para o Mundial 2026 e foi convocado por Bubista, mas regressou a Torres Vedras sem minutos no maior palco do futebol.E, no mesmo dia em que anunciou a contratação do médio de 20 anos Patrick Carraro Injai - um dos quatro franceses do plantel -, o emblema da Região Oeste anunciou a renovação de Musa Drammeh, um dos melhores jogadores da temporada passada, a melhor da história do clube fundado em 1917. O avançado nascido em Espanha (e com nacionalidade gambiana também) é um dos nove espanhóis do grupo, sendo a nacionalidade mais representada.10 anos a contratar reforços sem gastar dinheiro?O mercado do país vizinho tem sido priorizado por André Sabino, o diretor Desportivo e homem forte do Torreense. “Vou muito a Espanha e pensei que seriam contratações importantes. Procuramos jogadores técnicos com passado em grandes escolas de formação”, disse numa reportagem do jornal espanhol Marca, em que também explicou a filosofia do clube: “Acreditar no potencial para valorizar os futebolistas e ajudar a melhorar as suas vidas.” Daí a aposta em mercados menos atrativos como o Mali (Kévin Zohi) ou a Mauritânia (Mohamed Diadié).Com ajuda do Departamento de Scouting tem conseguido recrutar em todas as partes do Mundo, do Gabão (Bryan Meyo) a Cuba (Jorge Aguirre) e sem esquecer o potencial que existe no continente europeu e nos países campeões do Mundo: Nuha Jatta, da Alemanha, Bob Omoregbe, de Itália, e Adama Baradji, Jonathan Mutombo, Patrick Carraro Injai e Lisandru Olmeta, de França.O Sport Clube União Torreense é presidido por Sérgio Salvador, mas a SAD é liderada por Nuno Carvalho, o fundador do Grupo Agris (uma holding 100% nacional com negócios nas áreas do retalho, distribuição, produção, tecnologia e imobiliário), que tem apoiado e suportado o projeto financeiramente. E faz, assim, jus ao nome, unindo o Mundo no balneário, incluindo os portugueses André Simões, João Costinha, Pité, David Bruno, Henrique Cruz. E ainda dois colombianos (Luis Quintero e Joel Romero) e um dinamarquês (Silas Bjerre), além de sete brasileiros (Adriel Ramos, Lucas Paes, Danilo Ferreira, Léo Azevedo, Marquinhos, Zé Breno e João Chagas).Há dias o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, publicou um artigo sobre o clube em que enaltece a gestão financeira do clube e o impacto do diretor-geral André Sabino, com o título “Não gasta um único euro no mercado de transferências há 10 anos, joga na segunda divisão portuguesa e disputa a Liga Europa: um olhar sobre o mundo do Torreense.” A publicação destaca assim um dos mais surpreendente e sustentados projetos do futebol português, revelando que não gasta um único euro em transferências há 10 anos, privilegiando jogadores a custo zero, empréstimos e atletas livres no mercado.A contratação de Zé Breno, um médio defensivo que chega por empréstimo do Vitória, do Brasileirão, com opção de compra, é um bom exemplo da política que tem sido seguida por André Sabino, que já fechou 14 reforços este verão. isaura.almeida@dn.pt .Torreense vai jogar Liga Europa estando na II Liga. Casa Pia mantém-se entre os grandes.O conto de fadas do Torreense vai continuar?.Torreense faz história no Jamor e vence Sporting após prolongamento para conquistar Taça inédita.Torres Vedras acorda orgulhosa após a noite histórica do Torreense, mas já com os olhos postos na subida