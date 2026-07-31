O israelita Karem Zoabi é um dos jogadores estrangeiros do plantel.
O israelita Karem Zoabi é um dos jogadores estrangeiros do plantel.Facebook Torreense
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De Cuba a Israel com paragem em Espanha. No plantel do Torreense cabe o mundo

Stopira representa Cabo Verde no balneário. Capitão marcou o golo que valeu a Taça de Portugal e colocou a equipa de Torres Vedras a jogar a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão FC Porto.
Isaura Almeida
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