Frederico Varandas diz que continuidade de Rui Borges "nunca esteve em causa"

O presidente da SAD do Sporting, Frederico Varandas, rejeita que Rui Borges esteja em condição delicada no clube, após a perda de seis pontos no campeonato, quatro deles de forma consecutiva. "O que seria do Sporting se os presidentes decidissem em função da contestação? Olhe, eu sairia há 6 ou 7 anos e o que aconteceria ao Sporting? Ganharia o que ganhou? A contestação acontece", respondeu à comunicação social, à margem de uma gala organizada pela Federação Portuguesa de Futebol na noite de segunda-feira.

Frederico Varandas vincou que "não houve qualquer reunião de emergência" e que o futuro do treinador "nunca esteve em causa." "Se todos os treinadores ganhassem o que Rui Borges ganhou... O nosso selecionador [Jorge Jesus] é dos melhores treinadores com quem trabalhei, um grande treinador. Ganhou o que Rui Borges ganhou [no Sporting]? Não. Quantos treinadores ganharam o que Rui Borges ganhou? Têm de ter responsabilidade no que dizem. Foi campeão, fez a dobradinha, foi quem levou o Sporting mais longe na Liga dos Campeões", destacou.

Apesar da defesa pública, reconheceu o momento menos bom. "Estamos contentes com termos perdido 6 pontos? Claro que temos potencial para mais e não estamos felizes, mas o treinador acha que vai fazer mais e acreditamos no processo. Analisem como foram os três empates", desafiou o presidente da SAD leonina, que renovou contrato com o treinador em 2028, mas com quem reuniu após o final da época, em maio, ao perder a final da Taça de Portugal com o Torreense.

Desde aí, e também devido ao desmantelamento de parte da equipa formada por Rúben Amorim, com as saídas de Pedro Gonçalves, Trincão, Diomande e Hjulmand, para citar os mais influentes, Rui Borges tem sido criticado pelas bancadas. Nomeadamente pelas claques com quem Varandas teve dissonâncias desde que entrou em Alvalade. O próximo embate no campeonato é com o Braga, adversário com que Borges empatou três vezes nos últimos três compromissos.