Rui Borges e Frederico Varandas na cerimónia de renovação de contrato do treinador do Sporting.
Rui Borges e Frederico Varandas na cerimónia de renovação de contrato do treinador do Sporting.MANUEL DE ALMEIDA
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Rui Borges pode repetir bis de Paulo Bento na Taça de Portugal

Neste século, só o antigo selecionador venceu duas Taças seguidas pelos leões. Hjulmand é dúvida devido a problemas físicos para uma eventual despedida do clube.
Frederico Bártolo
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