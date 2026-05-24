Rui Borges pode repetir bis de Paulo Bento na Taça de Portugal

Neste século, só em três ocasiões existiram sequências vencedoras na Taça de Portugal. O FC Porto conseguiu encadear três conquistas de 2008/09 a 2010/11 e Sérgio Conceição repetiu o feito de 2021/22 a 2023/24. O Sporting conseguiu duas Taças de Portugal consecutivas, registo que agora pode repetir. Na altura, Paulo Bento foi o mais forte em 2006/07 e 2007/08 e agora Rui Borges tem a chance de perfazer semelhante impacto, uma vez que venceu em 2024/25 a Taça de Portugal depois de garantir o Campeonato Nacional. Pelo Sporting, pode mesmo igualar József Szabó, Mário Lino, Paulo Bento e Cândido de Oliveira, que são os únicos a terem conseguido duas Taças de Portugal enquanto técnicos dos leões. O Sporting partirá como favorito, nunca uma equipa da II Divisão venceu na final, mas até tem tido amargos de boca no Jamor quando enfrenta clubes, em teoria, mais acessíveis. No passado recente até venceu o Benfica em 2025, fê-lo em 2019 contra o FC Porto e ainda em 2015 frente ao Braga, mas tem a registar derrotas com o Aves na final após a invasão de Alcochete, em 2018, e com a Académica em 2012, na altura com Adrien Silva em grande destaque na Briosa. Com seis Taças de Portugal neste século (FC Porto conseguiu dez, o Benfica três), a prova marcou, em muitos casos, a salvação da época dos verdes e brancos, apesar dos três campeonatos conquistados nos últimos seis anos. A 19.ª Taça do Sporting poderá valer semelhante leitura, já que a equipa terminou no segundo posto do campeonato, ganhando a luta direta ao Benfica pela Liga dos Campeões, prova em que também teve este ano uma campanha valiosa, caindo apenas nos ‘quartos’ às mãos do finalista Arsenal. Tal como era prioridade da Direção, Borges prolongou por mais um ano o contrato (era até 2027 e ficou até 2028), ainda que com outro de opção, pelo que o lugar do técnico para a próxima temporada está, dentro da razoabilidade, seguro.Esta sexta-feira, o plantel volta a treinar para preparar o encontro após um dia de folga. Hjulmand, ainda a ser gerido após lesão no tornozelo, é a maior dúvida em encontro que até pode marcar a despedida do capitão e a já certa saída de Morita. Debast, João Simões, Fresneda, Ioannidis e Nuno Santos integram o lote de indisponíveis. .Rui Borges confirma saída de Morita e assume responsabilidade por Sporting não ter sido campeão.Sporting-Torreense. António Nobre é o árbitro da final da Taça de Portugal