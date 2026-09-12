Rui Borges exige Sporting ligado em Famalicão: "O nosso grande objetivo é o campeonato"

A vitória sobre o Galatasaray (3-1), na estreia na Liga dos Campeões, já pertence ao passado para Rui Borges. O treinador do Sporting quer os jogadores completamente concentrados na deslocação a Famalicão, este domingo, às 20h30, e deixou uma mensagem inequívoca na conferência de imprensa realizada este sábado em Alcochete: "A nossa verdadeira Champions é o campeonato."

Menos de 72 horas depois do triunfo europeu, Rui Borges admitiu que uma das principais preocupações tem sido evitar que a equipa baixe os níveis de concentração e intensidade no regresso à I Liga.

"Agora começa a vir aquela fase que é a Liga dos Campeões, o campeonato, e aquela mudança de 'chip', às vezes, não é a melhor", reconheceu o treinador, que exige aos jogadores "o mesmo foco, o mesmo rigor, o mesmo 'mindset'".

"O nosso grande objetivo é o campeonato", reforçou Rui Borges, considerando fundamental que o Sporting entre em Famalicão "com a mesma atitude competitiva" demonstrada diante do Galatasaray.

O treinador leonino admite proceder a algumas alterações no onze, mas afasta uma revolução. "Pode haver uma mudança ou outra, mas acredito que a equipa está bem", explicou.

Rui Borges espera, contudo, dificuldades diante de uma equipa que considera valer mais do que aquilo que a classificação demonstra. "É uma equipa que não tem os pontos que merecia."

O treinador destacou a identidade da formação orientada por Carlos Carvalhal. "É uma equipa que gosta de ter bola e das que tem mais posse de bola. É uma equipa que gosta de ser dominadora", explicou, relacionando também alguns dos resultados menos positivos com a juventude do plantel.

Rui Borges deixou ainda elogios ao técnico adversário, considerando Carlos Carvalhal "um grande treinador" e "talvez o mais experiente da Liga".

O início de temporada do Sporting também foi colocado em cima da mesa. Os leões apenas não conseguiram vencer na jornada inaugural e Rui Borges assume que a exigência interna passa sempre pela conquista dos três pontos.

"Esperamos só vitórias." E acrescentou: "O empate no primeiro jogo foi fora do que esperávamos. Temos feito um crescimento contínuo, a equipa está ligada, apaixonada e a jogar bem."

Um dos protagonistas desse bom momento é Luis Suárez. O avançado colombiano atravessa um início de temporada particularmente produtivo e Rui Borges acredita que pode mesmo superar aquilo que conseguiu em 2025/26.

"Acredito que vai fazer números ainda melhores. Trabalha sempre nos limites."

O treinador explicou que o colombiano tem aproveitado a oportunidade criada pela lesão de Fotis Ioannidis e mostrou-se satisfeito com as soluções disponíveis para a frente de ataque. "É um prazer ter dois grandes avançados mais o Rafael Nel, é uma boa dor de cabeça."

Suárez ainda estará, segundo Rui Borges, a aproximar-se da melhor condição física depois de uma temporada exigente. "O Suárez está a crescer, está a voltar ao seu normal em termos físicos, depois de uma época muito desgastante e ainda para mais com o Mundial."

Questionado sobre se este Sporting já corresponde à equipa que pretende construir, Rui Borges respondeu afirmativamente, embora tenha salientado que o processo está longe de terminado.

"A equipa está claramente à imagem do treinador, mas estamos sempre a melhorar."

O técnico acredita que o maior conhecimento entre jogadores e equipa técnica permitirá continuar a evolução. "Há um conhecimento mútuo que nos vai tornar ainda mais fortes para fazer golos e não sofrer. Temos crescido nesse sentido e vamos continuar a crescer."

Issa Doumbia foi outro dos jogadores que mereceu especial destaque. O jovem médio tem vindo a despertar atenções e foi observado pelo selecionador italiano. Rui Borges não se mostrou surpreendido.

"É um miúdo que está ainda longe de onde pode chegar, porque tem um potencial imenso."

O treinador destacou uma característica particular do jogador: "Tem ainda muito futebol de rua e joga com uma equipa do Campeonato de Portugal como joga na Champions, com o mesmo rigor e vontade."

Rui Borges lembrou que Doumbia estava há apenas dois ou três anos nas divisões inferiores italianas e não tem dúvidas sobre aquilo que poderá alcançar. "Tem um imenso potencial, vai ser um jogador fabuloso no futuro e não me admira que o selecionador italiano tenha vindo vê-lo."

Para Famalicão, porém, há duas ausências confirmadas. Questionado sobre a possibilidade de Ibrahima Ba recuperar a tempo, Rui Borges respondeu simplesmente: "Não." João Simões também não será opção: "O Simões está fora."

Jesse Derry e Irankunda continuam, por sua vez, a adaptar-se ao futebol português. Sobre o primeiro, Rui Borges explicou que "o plano sobre o Derry é jogar quando o treinador entende que ele merece jogar" e considerou que o jovem tem apresentado "um crescimento muito interessante" e está "muito próximo de jogar".

Rui Borges abordou igualmente a exigência dos adeptos e os assobios que a equipa já ouviu esta temporada, garantindo não se sentir incomodado. "Vivo bem com o assobio e a insatisfação dos adeptos."

Para o técnico, essa exigência é também reflexo do crescimento do Sporting nos últimos anos: "Diz muito do que tem sido o crescimento do Sporting nos últimos anos que nem quando vence os adeptos ficam satisfeitos."

Foi precisamente ao falar da necessidade de alterar rapidamente o estado de espírito entre a Liga dos Campeões e o campeonato que Rui Borges recuperou a mensagem transmitida aos jogadores durante o encontro com o Galatasaray. O treinador sentiu que a equipa não estava preparada para a intensidade exigida na primeira parte e interveio.

"Disse-lhes que estavam na melhor competição do Mundo e tínhamos de subir o nível", revelou. A reação agradou-lhe: "Levaram isso a peito."

Agora, a exigência muda de cenário, mas não pode diminuir. "Vamos enfrentar outro grande adversário, que não tem os pontos que merecia. Resta alertar porque a exigência terá de ser ainda maior."