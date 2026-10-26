Cristiano Ronaldo na alargada lista de pré-convocados para a Liga das Nações

Cristiano Ronaldo estará na lista de pré-convocados da Seleção Nacional para os dois jogos de encerramento da fase de grupos da Liga das Nações. O atleta, adianta o jornal O JOGO, será observado e terá sido informado de que integra os planos do Selecionador, Jorge Jesus.

Não quer dizer obrigatoriamente que seja convocado, mas a integração numa pré-convocatória tem leitura imediata de que o treinador mantém Ronaldo nas opções, apesar da saída do jogador da concentração das Quinas durante a preparação para o terceiro de quatro jogos, na altura antes do embate com a Dinamarca. Portugal contou por vitórias todos os quatro encontros e só com o País de Gales Ronaldo alinhou.

Tal como os companheiros do Al Nassr, João Félix e Samu Costa, Ronaldo integra o lote de uma primeira lista a pensar nos jogos com País de Gales e Dinamarca. Falta apurar quantos jogadores se encontram nesse mesmo elenco, já que Jorge Jesus mencionou, na primeira conferência de Imprensa de antevisão à Liga das Nações, que "mais de 40 jogadores estavam identificados."

Ronaldo foi castigado em 30 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), suspensão que, logo aquando da sua aplicação, permitiria que, se fosse escolhido, o CR7 estivesse disponível. Foi atribuído o menor castigo possível: poderia ser aplicado uma suspensão de seis meses. À data do anúncio tinha cumprido 19 dias, estando, portanto, na iminência de completar a suspensão. Apesar de ter salientado a insatisfação com promessas não cumpridas do treinador, levantando até a crítica de um tom de "quero, posso e mando" de Jesus, Ronaldo disse-se disponível para voltar à Seleção. Pedro Proença, presidente da FPF, e Jorge Jesus também expressaram que dependeria do capitão o regresso.

Assim, não será por motivos disciplinares que Ronaldo ficará fora da convocatória para os jogos de 14 e 17 de novembro. Em Braga, frente à Dinamarca, em Cardiff ante o País de Gales. A convocatória deve ser anunciada na semana anterior, a 5 ou 6 de novembro.