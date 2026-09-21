Cinco pontos para rivais diretos à 7.ª jornada têm valido sempre título ao FC Porto

O FC Porto saiu mais líder do campeonato no domingo com a vitória por 3-1 no clássico contra o Benfica. Invicto, 100% vitorioso tal como em 2025/26 no mesmo período, os dragões têm agora cinco pontos de avanço para os encarnados e beneficiaram do empate prévio do Sporting com o Arouca (os leões estão a seis pontos).

Olhando a todas as edições do campeonato disputado a três pontos (a partir de 1995), só noutras cinco ocasiões se detetou uma diferença de cinco pontos entre o primeiro e um dos candidatos ao título com sete jornadas cumpridas. O FC Porto foi o interveniente maior, no primeiro posto em quatro dessas circunstâncias. O Benfica conseguiu-o uma vez. Ambos fizeram vingar esses arranques, uma vez que se tornaram campeões.

Em 1997/1998, o FC Porto tinha 19 pontos, com quatro de avanço, mas para Rio Ave e Vit. Guimarães. Olhando aos rivais diretos, tinha cinco pontos para o Sporting e já dez para o Benfica, ainda sem clássicos disputados. Seria campeão com nove pontos para o Benfica.

Em 2003/04, os dragões tinham 19 pontos à 7.ª jornada, com três à maior para o segundo, o Marítimo. Entre rivais diretos, o Benfica estava já a cinco pontos, o Sporting a sete, fruto de ambos os grandes de Lisboa terem perdido no Dragão na 3.ª e 5.ª jornadas. Seriam oito pontos de diferença no final da época entre águias e azuis e brancos no final da temporada.

Em 2007/08, o FC Porto de Jesualdo Ferreira alcançou 21 pontos e colocava o Sporting a sete, no segundo lugar, também devido à vitória ante os leões, logo à jornada 2, no Dragão, por 1-0. O domínio foi avassalador até final, com 20 pontos de avanço para o Sporting. Uma época com contornos semelhantes à de 2010/11, quando Villas-Boas posicionara os azuis e brancos com 19 pontos, alcançando sete à maior para o V. Guimarães e para o Benfica e dez para o Sporting, ainda sem clássicos disputados. O arranque titubeante do campeão Jorge Jesus será, para sempre, associado aos maus desempenhos do guarda-redes Roberto, que herdou a baliza que era de Quim. O FC Porto seria campeão com mais 21 pontos do que o Benfica.

Em mais de três décadas, só por uma vez não foi o FC Porto a alcançar vantagem tão importante para os rivais ainda em fase imberbe da prova. Em 2022/23, o Benfica somou 21 pontos, tinha dois de avanço para o Braga, mas já cinco para o FC Porto (e 11 para o Sporting) ainda sem clássicos. Roger Schmidt sofreria na parte final da prova, mas conservaria o título com dois pontos de superioridade para o FC Porto, corroborando a estatística de que ter cinco pontos sobre outros grandes à 7.ª jornada tem encaminhado o título.

Agora, há tempo para as seleções. Farioli tem já operacionais Froholdt, Pietuszewski e Samu, armas fundamentais no processo ofensivo dos dragões e embaterá o Marítimo no regresso ao campeonato. Os Barreiros são terreno difícil, já que nas últimas 12 deslocações os dragões venceram quatro, empataram cinco e perderam três vezes.

Após 55 jogos para o campeonato, o Benfica voltou a perder, falhando, por um encontro, o melhor registo da história do clube (56 jogos sem perder) no campeonato, alcançado em 1978-1979. Receberá o Vitória de Guimarães sem Lenglet, que foi expulso no Dragão.

O Sporting tenta reagir aos empates com Famalicão e Arouca. Rui Borges teve uma reunião com a Direção, mas mantém-se no cargo, embatendo o Braga, com o qual o treinador empatou os três últimos compromissos. Na Pedreira, para o campeonato, o Sporting ganhou quatro dos últimos dez encontros.