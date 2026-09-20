Com o viking Froholdt de volta, FC Porto vence Benfica e segue como líder invicto da I Liga

O antes e o depois da expulsão de Lenglet...

O FC Porto aproveitou a melhor fase do encontro para marcar e o Benfica viu um jogador perder a noção do momento e prejudicar a estratégia do treinador e comprometer o resultado. cabeça. Clement Lenglet tornou-se na expulsão mais precoce de sempre de um benfiquista num clássico ao ver um cartão vermelho aos 35 minutos, por acertar com a mão na cara de André Silva - fez duas assistências para golo, naquela que foi a melhor exibição desde o regresso ao Dragão.

A perder e reduzido a 10 jogadores devido à expulsão, Marco Silva teve de sacrificar Sudakov, no jogo em que lhe voltou a dar a titularidade, para fazer entrar Circati e assim devolver o equilíbrio à equipa. E antes do intervalo ainda viu Samuel Soares mostrar-se ao selecionador Jorge Jesus com uma dupla defesa, a impedir William Gomes de marcar antes do intervalo.

No regresso do intervalo, Alexander Bah apareceu a desviar a bola de cabeça, após uma grande jogada de Prestianni, para a baliza e bater Diogo Costa. Mas quase nem deu para festejar o empate. Froholdt, o viking indomável, como é tratado pelos dragões, devolveu a vantagem no marcador à equipa. O médio regressou após cumprir o protocolo de ausência forçada, depois de ter perdido os sentidos num jogo devido a um choque na cabeça, foi o melhor em campo e acabou aplaudido.

Também Hwang Inbeom, que tinha entrada para o lugar de Gabri Veiga (saiu com queixas física), ainda antes do intervalo, fez o 3-1, logo de seguida e acabou com qualquer hipótese de recuperação da equipa benfiquista. E assim, após 55 jogos para o campeonato, o Benfica voltou a perder, não conseguindo igualar o melhor registo da história do clube (56 jogos sem perder). A última derrota tinha sido em 2024/25, com o Casa Pia (3-1).

isaura.almeida@dn.pt