Campeão FC Porto vence em Viseu e continua líder com pleno de vitórias

O campeão FC Porto segurou hoje a liderança isolada da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, com o pleno de triunfos, ao vencer fora o Académico de Viseu por 3-0, em encontro da quarta jornada.

Os ‘dragões’, que continuam sem sofrer golos, impuseram-se com três tentos na primeira parte, de André Silva, aos cinco minutos, do espanhol Gabri Veiga, aos 20, e do brasileiro William Gomes, aos 38.

O FC Porto, que tinha vencido os três primeiros jogos por 2-0, totaliza 12 pontos, contra 10 do Sporting, segundo classificado, enquanto o promovido Académico é 12.º, com dois.