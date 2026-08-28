"FC Porto é uma 'boutique' cara": Farioli afasta saídas do plantel

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, garantiu esta sexta-feira, 28 de agosto, total foco no confronto frente ao Académico de Viseu, da quarta jornada da I Liga de futebol, evitando distrações em torno dos últimos dias do mercado de transferências.

Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação de sábado ao Estádio do Fontelo, em Viseu, o técnico portista assumiu que podem existir movimentações de última hora no plantel, sempre com a ideia de o melhorar, e deixou um aviso a eventuais pretendentes dos seus jogadores.

"O FC Porto é uma ‘boutique’ cara, vamos ver como correm os últimos dias. O mais importante é ir a jogo com a mentalidade certa. Até ao jogo, temos os telemóveis em 'modo avião'. Depois, teremos 48 horas para as últimas notícias de mercado", disse, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, referindo-se ao limite do prazo para submissão da lista A de jogadores para a Liga dos Campeões (quarta-feira).

Farioli comentou também o recente regresso de Seko Fofana, emprestado novamente pelo Rennes, de França, após o médio ter conseguido uma contribuição importante para o campeonato nacional que os 'dragões' conquistaram na última temporada.

"É um jogador que conhecemos e deixou belas memórias em todos nós. Agora regressou, mas vai precisar de tempo para voltar à melhor forma. Ainda não vai estar disponível amanhã [sábado]. Veio com a mentalidade certa para ajudar, como fez na época passada", explicou.

O técnico não desmentiu a necessidade de adicionar um novo ponta de lança, para juntar a André Silva, Deniz Gül e Samu, que recupera de lesão prolongada e tem regresso aos relvados previsto para novembro.

"Na minha forma de pensar, não se trata apenas de olhar para a posição, mas conseguir responder a todos os cenários. Não é só um jogador para ser substituto direto de alguém, gosto de ver de forma mais abrangente. Às vezes, precisas de jogadores para cobrir outras posições. Isso está muito claro a nível interno", esclareceu.

Sobre o Académico de Viseu, conjunto recém-promovido ao principal escalão, o italiano atribuiu vários elogios, alertando para a capacidade dos beirões nas bolas paradas ofensivas.

"É uma equipa que já deu provas nos jogos que realizou que é agressiva e gosta de pressionar muito alto, com capacidade com bola. Já marcaram três golos de bola parada. É um jogo em que vamos precisar de estar na nossa melhor versão. Vão oferecer desafios diferentes", lembrou.

Relativamente ao boletim clínico, segundo o treinador, apenas Samu e Oskar Pietuszewski estão indisponíveis para o encontro de sábado, com Martim Fernandes já totalmente apto.

O FC Porto, líder isolado da I Liga, com nove pontos, desloca-se ao terreno do Académico de Viseu, 12.º, com dois, em encontro da quarta ronda, marcado para sábado, a partir das 18:00, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.