Farioli pede paciência e elogia eficácia do FC Porto: "Nesta fase da época não é fácil ser brilhante"

Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com a resposta do FC Porto na estreia na I Liga, mas fez questão de sublinhar que a equipa ainda está longe de atingir o nível exibicional que pretende. Na análise ao triunfo frente ao Alverca, o treinador italiano considerou natural que o conjunto portista ainda esteja em fase de crescimento, defendendo que, nesta altura da temporada, a prioridade passa por conquistar resultados e consolidar processos."Antes do primeiro golo entrámos bem no jogo. Depois, o jogo tornou-se naquilo que não esperávamos. Nesta fase da época não é fácil ser brilhante. Fomos muito eficazes e foi um resultado importante para começarmos a época com o espírito certo", afirmou Farioli, satisfeito com a forma como a equipa cumpriu o principal objetivo da jornada.O treinador do FC Porto fez também questão de elogiar o Alverca, considerando que a formação ribatejana criou dificuldades aos dragões, sobretudo pela intensidade física e capacidade de transportar a bola. Ao mesmo tempo, reconheceu que a sua equipa facilitou alguns momentos do adversário. "Eles jogaram bem, são uma equipa muito forte fisicamente. Nós também os ajudámos um pouco, porque perdemos muitas bolas e faltou-nos algum jogo interior na primeira parte. Houve vários pequenos", analisou.Questionado sobre a utilização de Borja Sainz no corredor direito, Farioli explicou que pretende aumentar as soluções táticas da equipa. "Queremos trabalhar cenários diferentes. É uma solução para este momento, mas isso não significa que vá jogar toda a época naquela posição", esclareceu.A maior preocupação do técnico incidiu, contudo, sobre a condição física de André Silva, que saiu lesionado, bem como sobre Alan Varela e Martim Fernandes, também condicionados durante o encontro. "Vamos ter de analisar mais a fundo a lesão do André", afirmou Farioli, remetendo qualquer avaliação sobre a gravidade do problema para os exames médicos que o avançado irá realizar.Farioli aproveitou ainda para deixar um aviso sobre o campeonato que agora começou, antecipando uma competição muito equilibrada. "Na época passada não tive um único jogo que achasse fácil e não espero que esta seja diferente. Acho que a Liga vai ser ainda mais difícil e vai exigir muita atenção da nossa parte", concluiu, sublinhando que o FC Porto ainda tem margem de crescimento e que a evolução da equipa será um processo natural ao longo das próximas semanas..Farioli promete um FC Porto preparado e alerta para as dificuldades do Alverca