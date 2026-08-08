Farioli promete um FC Porto preparado e alerta para as dificuldades do Alverca

Francesco Farioli garantiu este sábado que o FC Porto está preparado para iniciar a defesa do título de campeão nacional, mostrando confiança no trabalho desenvolvido durante a pré-temporada, mas recusando facilitar perante o Alverca, adversário da estreia dos dragões na I Liga, marcada para domingo, no Estádio do Dragão. O treinador italiano assumiu que a equipa entra na nova época com grande entusiasmo e destacou a importância do apoio dos adeptos no primeiro compromisso do campeonato. "Há muito entusiasmo pelo arranque da nossa temporada. Estar de volta perto dos nossos adeptos será uma motivação extra", afirmou Farioli, que espera um Dragão cheio para o primeiro jogo da Liga. O técnico frisou, contudo, que o FC Porto terá pela frente um adversário competitivo e bem preparado.Na análise ao Alverca, Farioli elogiou a organização da equipa orientada por Sérgio Ferreira, salientando que gosta de assumir o jogo, procura recuperar a bola em zonas adiantadas e mantém a intenção de construir desde trás, mesmo sob pressão. O treinador revelou que a equipa técnica estudou detalhadamente o adversário e garantiu que os campeões nacionais trabalharam com intensidade ao longo da semana para responder às exigências do encontro. Questionado sobre a gestão da carga de trabalho durante a semana, depois de o plantel ter beneficiado de um dia de descanso, o treinador explicou que essa opção faz parte da metodologia da equipa técnica e visa assegurar que todos os jogadores chegam à competição nas melhores condições físicas. Segundo Farioli, a periodização do treino contempla momentos de maior intensidade e fases de recuperação, uma estratégia que considera fundamental ao longo da época. No plano clínico, o técnico confirmou apenas as ausências de Oskar Pietuszewski e Alberto para o encontro com o Alverca, sem adiantar prazos para o respetivo regresso à competição. O mercado de transferências também esteve em destaque na conferência de imprensa. Farioli reconheceu que o plantel poderá ainda sofrer alterações até ao encerramento da janela de verão, mas sublinhou que esse é um processo normal nesta fase da temporada e assegurou que o clube continua concentrado na construção de um grupo competitivo, capaz de responder às exigências das competições nacionais e europeias. O treinador revelou ainda que mantém um diálogo permanente com os jogadores, procurando que todos compreendam o papel que podem desempenhar na equipa e as expectativas para a nova época. O FC Porto recebe o Alverca este domingo, às 18h00, no Estádio do Dragão, na primeira jornada da I Liga, procurando iniciar o campeonato com uma vitória diante dos seus adeptos..Farioli e a conquista da Supertaça: "Agora não há discussão sobre que clube tem mais troféus em Portugal"