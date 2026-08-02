Farioli e a conquista da Supertaça: "Agora não há discussão sobre que clube tem mais troféus em Portugal"

Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com conquista da Supertaça, a 25.ª do clube portista, que assim chegou aos 88 troféu e se tornou o clube mais titulado de Portugal, ultrapassando os 87 do Benfica. "Claro que vencer o troféu foi, por si só, uma conquista para nós, mas também, com este título, chegamos aos 88. Não há discussão sobre qual é o clube com mais títulos em Portugal", disse o treinador italiano, após a vitória do FC Porto sobre o Torreense (1-0). O adversário vendeu cara a derrota, na opinião do técnico portista, que destacou a competitividade da equipa de Luís Tralhão. "Não foi fácil jogar naquele relvado, viu-se quantas vezes os jogadores escorregaram. Tivemos a lesão do Bednarek, que esperamos não ser nada de grave, mas ele fez uma espécie de torção no joelho, por isso amanhã temos de avaliar melhor a situação. Portanto, circunstâncias complicadas, mas um resultado muito importante."No final do jogo e durante os festejos muitos jogadores abraçaram Diogo Costa e mostraram a camisola dele, com o número 99. É um adeus ? "Sobre esse assunto, sei que vai ser um tema de conversa. Sabe, não é como se a cada hora fôssemos ter novidades ou coisas novas a acrescentar. Por isso, acho que já me expressei em bom som e de forma muito clara. Honestamente, não tenho mais nada a acrescentar", respondeu na flash interview da Sport TV.Já a RTP perguntou a Farioli se estava preparado para perder Froholdt e o Diogo Costa e ele respondeu assim: "Eu diria absolutamente que não, mas depois, enfim, o futebol é o futebol, nós nunca sabemos. São dois jogadores muito importantes para nós, e o que queremos dizer... Depois, claro, nós sabemos como é o mercado, nós sabemos, nós conhecemos as dificuldades quando o mercado está aberto, as oportunidades que podem surgir. Vemos os números que estão a circular, especialmente no mercado da Premier League. Por isso, é assim que é. Eu penso que ambos estão felizes, querem ficar. O Vítor posicionou-se muito claramente no fim da época e fez o mesmo este ano. Para o Diogo é o mesmo, por isso eu realmente acredito e espero e desejo que, para nós, eles vão ficar connosco para toda a época."O treinado do FC Porto disse ainda que o título conquistado em 2025/26 não faz dos dragões favoritos a ganhar o campeonato 2026/2, que arranca já para a semana. "Não, não, não há favoritos. As equipas que estão a preparar-se para uma época longa e competitiva... podem ver os resultados dos nossos rivais, como estão em boa forma, o que fizeram. Por isso, vai ser uma época muito, muito, muito difícil, e temos de estar prontos em todas as áreas para avançar. E também o que fizemos faz parte do passado; agora há uma nova época, todos começam do zero, e claro, começar bem vai ser muito importante para nós."Luís Tralhão: "Para o Torreense teria sido justo seguir para prolongamento"O treinador da equipa de Torres Vedras mostrou-se orgulhoso com a exibição da equipa frente ao FC Porto, apesar da derrota. "Estou muito orgulhoso por representar este clube e esta região. Quero dar os parabéns a todos os adeptos, que foram fantásticos. Sinto um enorme orgulho nos jogadores e estou muito entusiasmado com aquilo que aí vem, depois do que fizemos hoje. Já me estou a habituar a disputar finais. Ficámos tão perto... Não existem derrotas morais, mas estou muito orgulhoso daquilo que fizemos em campo. Tivemos praticamente o mesmo número de oportunidades do FC Porto e penso que teria sido justo o jogo seguir para prolongamento", disse Luís Tralhão em declarações à Sport TV.Ele sabia que o FC Porto costuma entrar muito forte nos jogos, sobretudo na primeira parte, por isso a estratégia era controlar os primeiros 20 minutos e fazê-los sentir que podíamos ganhar o jogo: "Por isso, não nos remetemos à defesa e, se tivéssemos marcado nos primeiros minutos, seria um prémio justo para aquilo que estávamos a fazer. A partir dos 20 minutos, senti que recuámos um pouco. Corrigimos isso ao intervalo, mas a qualidade do FC Porto é enorme. Nós não preparámos este jogo apenas nesta semana, preparámos esta equipa desde que começámos a trabalhar em janeiro."Agora é olhar para o arranque da II Liga, já no dia 9 de agosto. .Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto