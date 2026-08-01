Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto
PAULO CUNHA
Desporto

Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto

Em Coimbra, o campeão nacional venceu o Torreense, por 1-0, com um golo do dinamarquês. Foi a 25.ª conquista dos portistas, que reforçaram o domínio na prova.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

,O FC Porto venceu o Torreense (1-0), com um golo do cobiçado Vicktor Froholdt, e ergueu mais uma Supertaça Cândido de Oliveira. Honra do capitão Diogo Costa, outro dos dragões cobiçados. E assim a equipa campeã nacional iniciou este sábado (1 de agosto) a temporada 2026/27 da melhor forma, a conquistar um troféu, pese embora a exibição ficado longe de ser perfeita e frente a um adversário, de valor, mas a jogar na II Liga.

A Supertaça merecia um relvado à altura de um encontro entre o campeão nacional, o FC Porto, e o vencedor da Taça de Portugal, o Torreense. Estava em jogo um troféu na abertura da época 2026/27 e o mínimo que se pedia era um campo onde as equipas pudessem mostrar o seu melhor futebol, mas não foi isso que aconteceu. A relva do Estádio Municipal de Coimbra, palco escolhido para receber o jogo que homenageia Cândido de Oliveira, só aguentou 15 minutos, depois tornou-se impeditiva, com grande tufos de relva levantados e buracos no campo que impediam a bola de rolar como deveria e de chegar ao destinatário nas melhores condições.

A Federação Portuguesa de Futebol tem privilegiado os estádios (fantasma) de Leiria, Coimbra e Aveiro, para o arranque da temporada, mas a pouca utilização desses recintos, outrora casa de equipas do escalão principal e hoje órfãos dessas mesmas equipas.

Este sábado, no Municipal de Coimbra, os treinadores jogaram pelo seguro. Farioli apostou apenas num reforço na equipa inicial, André Silva, e Luís Tralhão apresentou dois reforços de início, Nuha Jatta e Adriel Ramos. E como os orçamentos (permitem construir planteis) não entram em campo, a equipa de II Liga começou melhor o jogo e além de conseguir travar o jogo ofensivo do campeão nacional atreveu-se e de forma consistente no ataque, chamando Diogo Costa a jogo por mais de uma vez. A primeira logo aos dois minutos de jogo num livre direto de Javi Vázquez e depois perto do intervalo, quando impediu o golo de Léo Azevedo.

Munido de mais e melhores opções, aos poucos o FC Porto deixou de jogar de forma precipitada e limitada pela pressão alta do adversário e foi impondo a sua maior qualidade, com Pepê a assumir o papel de maior dinamizador ofensivo. Serviu André Silva (11') e depois William Gomes (30'), mas ambos desperdiçaram as ofertas do brasileiro. Só Victor Froholdt teve cabeça para aproveitar mais uma oferta de Pepê e adiantar os dragões no jogo. Uma vantagem que Diogo Costa segurou, mostrando que será muito difícil aguentar mais um mercado e fazer mais uma época na baliza portista.

PAULO CUNHA
PAULO CUNHA
PAULO CUNHA
MANUEL FERNANDO ARAUJO
MANUEL FERNANDO ARAUJO
MANUEL FERNANDO ARAUJO
MANUEL FERNANDO ARAUJO
PAULO CUNHA
MANUEL FERNANDO ARAÚJO

Jan Bednarek foi uma das vítimas do mau relvado

Depois do intervalo Jan Bednarek saiu com problemas físicos, dando lugar a Alan Varela numa segunda parte morna em termos qualitativos, mas quente ao nível dos duelos individuais e verbais. André Narciso teve uma partida complicada e teve de se mostrar muitas vezes durante todos os 90 minutos e acabou por perder o controlo do jogo já mesmo no fim.

De regresso ao FC Porto, André Silva esteve perto de voltar a marcar de dragão ao peito quando, aos 58 minutos, obrigou Adriel Ramos a impedir que marcasse de livre direto. Aos poucos, o jogo tornou-se morno. A exemplo do que mostrou no ano passado com Francesco Farioli, em vantagem, o FC Porto baixou a intensidade sem deixar de controlar. Para a maioria das equipas a vantagem de 1-0 seria magra, mas para a equipa de Farioli tem sido uma arte de bem controlar.

A equipa de Torres Vedras continuou a mostrar personalidade e a criar dificuldades e Zoabi esteve perto do empate assim que entrou em campo, o que seria um prémio por aquilo que o Torreense é e representa no futebol português, mas que castigaria um Porto qb para vencer e começar a época a conquistar um troféu.

O FC Porto é o clube que mais Supertaças conquistou (25), seguido por Benfica (10), Sporting (nove), Boavista (três) e Vitória de Guimarães (uma), sendo, a partir de agora, o clube bom mais troféus em Portugal (88).

isaura.almeida@dn.pt

Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto
FC Porto vence Torreense (1-0) e conquista a 25.ª Supertaça da história
Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto
FC Porto ganhou mais Supertaças do que todos os outros clubes juntos
Froholdt teve cabeça para oferecer a Supertaça ao FC Porto
Farioli e a conquista da Supertaça: "Agora não há discussão sobre que clube tem mais troféus em Portugal"
FC Porto
Futebol
Supertaça
Torreense
11x11
Diário de Notícias
www.dn.pt