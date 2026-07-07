Al-Ahli ataca Trincão e venda amortizará metade dos gastos do Sporting em reforços

Está encaminhada a transferência de Francisco Trincão para o Al-Ahli de Jeddah. O emblema saudita vai pagar ao Sporting um valor a rondar os 45 milhões de euros, estando por esclarecer se a compra prevê chegar a um valor de 50 milhões com variáveis. Apesar de o Liverpool ter chegado a observar Trincão, e de haver a disponibilidade do jogador de procurar uma saída para a Premier League, não se confirmou qualquer proposta. Assim, Trincão, com espaço residual na Seleção e com um final de época abaixo do arranque de 2025/26, deverá rumar ao vencedor da Liga dos Campeões Asiática que, há dois anos, adquiriu Galeno ao FC Porto. Na Arábia avança-se que o canhoto é o substituto de Mahrez e, por isso, o Al-Ahli, clube detido pelo Estado através do Fundo de Investimento Público (PIF) - um dos maiores fundos estatais do mundo -, propõe um salário principesco: 11 milhões de euros, brutos. A negociação tem dedo de Rui Pedro Braz, diretor desportivo em Jeddah, clube 3.º classificado na liga saudita.Há poucos meses, Trincão renovou até 2030 com o Sporting. Assumiu protagonismo nesta época, até devido aos problemas físicos de Pedro Gonçalves, alcançou 13 golos e 15 assistências e manteve a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros. Havia um acordo entre jogador e clube de que uma proposta tentadora para ambas as partes poderia validar a negociação. Totalizando os valores de empréstimo e de compras faseadas do passe ao Barcelona, Trincão implicou um investimento de 21 milhões de euros, que agora será, à partida, pouco mais do que duplicado. Sai ao fim de dois campeonatos conquistados, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, somando 47 golos e 45 assistências em quatro anos em Alvalade.O valor de Trincão permitirá ao Sporting amortizar metade do investimento feito até aqui, na ordem dos 80 milhões de euros com as contratações de Zalazar (30 milhões), Doumbia (20,5), Silas Andersen (7,5) e Pedro Lima (4). Identificado está que Zalazar pode alinhar também nas faixas, mas, naturalmente, dada a saída de Quenda para o Chelsea (50 milhões de euros) e a permanência de Alisson Santos no Nápoles (rende 16 milhões), Rui Borges exige soluções e dois extremos podem ainda ser adquiridos pelo presidente Frederico Varandas. No capítulo das vendas, a saída de Trincão fará o Sporting ultrapassar os 120 milhões de euros em transferências recebidas e Hjulmand, que negoceia com o At. Madrid, pode ampliar para 160 milhões o bolo..Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand.Venda de Zalazar aumenta volume de negócios do Sp. Braga de Salvador com o Sporting para 77 milhões de euros\n.Francisco Trincão renova com o Sporting até 2030