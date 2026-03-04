Francisco Trincão renova com o Sporting até 2030

O futebolista Francisco Trincão renovou contrato com o Sporting até 2030, mantendo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, revelou esta quarta-feira, 4 de março, o bicampeão português em comunicado."É uma grande sensação. Era algo que já estava a ser falado há algum tempo e agora concretizou-se. Estou muito feliz por poder continuar de leão ao peito", disse o jogador, em declarações aos meios do clube.Trincão, de 26 anos, chegou aos leões na época 2022/23, por empréstimo dos espanhóis do FC Barcelona, com o Sporting a adquirir depois o passe do extremo, que tem sido umas das principais figuras da equipa nas últimas temporadas.. O internacional português, que ao serviço do Sporting já conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, tinha contrato até 2027, prolongando agora a sua ligação aos leões por mais três temporadas.Francisco Trincão passou na sua formação por Vianense, FC Porto e Sporting de Braga, equipa na qual se destacou e levou o FC Barcelona a avançar para a sua contratação na época 2020/21.O extremo não se afirmou nos catalães e acabou por ser cedido aos ingleses do Wolverhampton, antes de chegar ao Sporting. Esta época, Trincão soma 38 partidas nos leões nas diferentes competições, com 11 golos marcados e 12 assistências.