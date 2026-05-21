Um mês de festa no Bairro Alto com o Arraial da Misericórdia

O arraial da Misericórdia está de volta ao Miradouro de São Pedro de Alcânta, em Lisboa, a 3 de junho. Durante quase um mês, até dia 28, está prometida gastronomia e animação nesta iniciativa da Associação Comercial e Empresarial do Bairro Alto, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, para celebrar os santos populares.Durante o mês de junho, o arraial contará com atuações de Quim Barreiros (dia 11), Toy (dia 16), Rosinha (dia 26), The Sound Muppets (dia 3), Groove Brothers (dia 19) e dos DJs Diego Miranda (dia 12) e Ayasha (dia 12).No âmbito do Dia Internacional do Orgulho LGBT, assinalado a 28 de junho, o Arraial da Misericórdia contará ainda com uma programação especial entre os dias 25 e 28 de junho, com shows de drags, performances, DJ sets e um espetáculo tributo a António Variações (dia 27). A curadoria e programação artística LGBT são da responsabilidade de Alberto Vieira / Roxy Vieira.