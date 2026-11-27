O parque Eduardo VII transforma-se para receber, pelo 11.º ano, o Wonderland Lisboa, iniciativa que, além de um mercado de Natal, promete experiências para todas as idades. Sob o mote “As Raízes do Natal”, o evento decorre entre sexta-feira, dia 27 de novembro, e 3 de janeiro.

Com entrada gratuita, o Wonderland quer reafirmar-se como um ponto de encontro de comunidades e gerações, com um conjunto de atividades sem custos, desde as visitas à Casa do Pai Natal e à pista de gelo ecológica, passando pela programação musical ao vivo. A isso junta-se a roda gigante, e as cadeiras voadoras, além do mercado de Natal, com os sabores da gastronomia tradicional e o artesanato.

Horários:

Até 13 de dezembro

Segunda a quinta - 16h às 22h

Sexta - 16h às 23h

Sábado - 10h às 23h

Véspera de feriado (30 de novembro e 7 de dezembro) - 16h às 23h

Domingo - 10h às 22h

A partir de 14 de dezembro

Segunda a quinta – 15h às 22h

Sexta - 15h às 24h

Sábado - 10h às 24h

Domingo - 10h às 23h

Datas especiais

1 e 8 de dezembro - 10h às 23h

24 e 31 de dezembro - 10h-16h

25 de dezembro e 1 de janeiro - 16h-24h

Preço: Gratuito, mas algumas animações pagas

Sintra Mágica

De 27 de novembro a 3 de janeiro, Sintra convida famílias de todo o país a viver uma experiência natalícia única, que combina património, literatura, magia e entretenimento e que, dizem, terá a maior roda gigante de Portugal.

Sob o mote Quando a Magia do Natal Entra no Palácio, o Sintra Mágica tem como ponto de partida uma história original criada pelas escritoras Isabel Stilwell e Sara Rodi, inspirada na riqueza histórica, no património e no imaginário de Sintra. A narrativa transporta os visitantes até 1849, quando o jovem príncipe Pedro deixa de acreditar na magia do Natal e a sua irmã decide procurar ajuda junto de uma criatura muito especial que habita as florestas do Monte da Lua: o Abeto. A partir daí, nasce um universo de personagens, cenários e experiências em diversos espaços emblemáticos do concelho, desde o centro histórico, o Parque da Liberdade, o Paço da Ribafria e Montelavar.

Informações úteis:

Horários variam consoante o local



Praça da Fantasia, Porto

A Praça de Mouzinho de Albuquerque, conhecida como Rotunda da Boavista, passará a chamar-se Praça da Fantasia entre 28 de novembro e 10 de janeiro. É ali que estão concentradas várias propostas de diversão como uma pista e rampa de gelo, carrosséis, comboio de Natal e bancas de artesanato e produtos regionais. A entrada é gratuita.

Horários:

Domingo a quinta-feira — 11h00–22h00

Sexta-feira e sábado — 11h00–23h30

24 e 31 de dezembro — 10h00–16h00

25 de dezembro e 1 de janeiro — 15h00–19h00



Era uma vez nos Jardins do Marquês

Entre os dia 5 e 19 de dezembro, os Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, voltam a transformar-se num cenário mágico de Natal. Aquele espaço emblemático da cidade torna-se palco de uma programação cultural e artística diversificada, que vai do teatro à música, passando pela magia, contos, oficinas de culinária e trabalhos manuais.

Durante duas semanas, os visitantes poderão encontrar artistas e personagens vestidos a rigor para a quadra natalícia, assistir a espetáculos diários, participar em atividades criativas, experimentar pinturas faciais e descobrir momentos de teatralização e interação numa iniciativa de entrada livre, sujeita à lotação do espaço.



Horários:

Fins de semana e feriado: das 10h00 às 21h00

Dias úteis: das 15h00 às 20h00



Castelo Mágico, Montemor-o-Velho