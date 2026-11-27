Parques temáticos para viver a magia do Natal
Há carrosseis, rodas gigantes e pistas de patinagem. Há guloseimas, espetáculos e animação. Há fadas, gnomos e pais Natal. Há parques temáticos que já são uma tradição e que merecem uma visita na época natalícia, oferecendo experiências para miúdos e graúdos. Veja aqui as propostas:
Perlim, Santa Maria da Feira
A 18.ª edição do Perlim está instalada em Santa Maria da Feira entre 28 de novembro e 30 de dezembro. Dedicado ao universo dos sonhos, este parque temático convida famílias e visitantes a mergulhar num mundo de fantasia, com propostas para todas as idades no Castelo da Fada Piri, no próprio Castelo da Feira, na Casa do Pai Natal, na encosta do monumento nacional, na floresta de Arborismo e Slide, entre as árvores da Quinta do Castelo, na Rampa de Boias e nos palcos de seis espetáculos diferentes, repetidos em 17 sessões por dia.
O Perlim conta com as atrações mais emblemáticas da época, como a pista de gelo, o circo e o carrossel, bem como o mercado de Natal - este ano aberto todos os dias de funcionamento do parque, à exceção das quintas-feiras -, e uma experiência de realidade virtual.
Entre as novidades destaque para o Laboratório de Merlim, que transforma as grutas artificiais da Quinta do Castelo numa instalação imersiva sobre o fabrico de poções mágicas, e também para o espetáculo de videomapping “Sonho de Perlim”, projetado com acompanhamento pirotécnico nas muralhas do Castelo. Também o tradicional espetáculo de encerramento no castelo volta a marcar a programação, reunindo pirotecnia, música e mascotes.
Informações úteis:
Bilhete diário entre 7,50 e 9 euros;
Passe geral (válido para todos os dias de realização do evento): 16,50 euros
Horário: Entre as 13h30 e as 19h00 dos dias de abertura (Consultar aqui)
Óbidos Vila Natal
Este ano, o interior das muralhas do castelo de Óbidos transformam-se para dar vida a Pinocchio e o Mundo das Marionetas, tema que dá o mote à iniciativa. Entre 27 de novembro 3 de janeiro, há um mundo de fantasia para descobrir, ao mesmo tempo que se vive a história do boneco de madeira com um coração cheio de sonhos. Além da casa do Pai Natal, a diversão está garantida no Mar Gelado (pista de gelo: 6 euros/15 minutos); no mergulho do Pinóquio (rampa de gelo); no Caça Mentiras, no Grande Peixe, onde será posível escutar os sons e sentir o ambiente do interior do peixe que engoliu a personagem, ou ainda na mini Roda Gigante (pago).
Além disso, no Teatro das Marionetas e no Palco da Barca, as marionetas ganham movimento e as personagens saem das histórias para surpreender os visitantes em espetáculos de música, teatro e magia.
Horários:
Segunda a quinta – 10h00 às 18h00 (entre 30 de novembro e 17 de dezembro); das 10h00 às 20h00 (entre 21 e 30 de dezembro)
Sextas, sábados, domingos e feriados – 10h00 às 21h00
24 e 31 de dezembro – 10h00 às 17h00
Encerrado: 25 de dezembro e 1 de janeiro
Preços: entre os 8 e os 12 euros (mas com vários tipos de bilhética). Algumas diversões no interior são pagas
Wonderland Lisboa
O parque Eduardo VII transforma-se para receber, pelo 11.º ano, o Wonderland Lisboa, iniciativa que, além de um mercado de Natal, promete experiências para todas as idades. Sob o mote “As Raízes do Natal”, o evento decorre entre sexta-feira, dia 27 de novembro, e 3 de janeiro.
Com entrada gratuita, o Wonderland quer reafirmar-se como um ponto de encontro de comunidades e gerações, com um conjunto de atividades sem custos, desde as visitas à Casa do Pai Natal e à pista de gelo ecológica, passando pela programação musical ao vivo. A isso junta-se a roda gigante, e as cadeiras voadoras, além do mercado de Natal, com os sabores da gastronomia tradicional e o artesanato.
Horários:
Até 13 de dezembro
Segunda a quinta - 16h às 22h
Sexta - 16h às 23h
Sábado - 10h às 23h
Véspera de feriado (30 de novembro e 7 de dezembro) - 16h às 23h
Domingo - 10h às 22h
A partir de 14 de dezembro
Segunda a quinta – 15h às 22h
Sexta - 15h às 24h
Sábado - 10h às 24h
Domingo - 10h às 23h
Datas especiais
1 e 8 de dezembro - 10h às 23h
24 e 31 de dezembro - 10h-16h
25 de dezembro e 1 de janeiro - 16h-24h
Preço: Gratuito, mas algumas animações pagas
Sintra Mágica
De 27 de novembro a 3 de janeiro, Sintra convida famílias de todo o país a viver uma experiência natalícia única, que combina património, literatura, magia e entretenimento e que, dizem, terá a maior roda gigante de Portugal.
Sob o mote Quando a Magia do Natal Entra no Palácio, o Sintra Mágica tem como ponto de partida uma história original criada pelas escritoras Isabel Stilwell e Sara Rodi, inspirada na riqueza histórica, no património e no imaginário de Sintra. A narrativa transporta os visitantes até 1849, quando o jovem príncipe Pedro deixa de acreditar na magia do Natal e a sua irmã decide procurar ajuda junto de uma criatura muito especial que habita as florestas do Monte da Lua: o Abeto. A partir daí, nasce um universo de personagens, cenários e experiências em diversos espaços emblemáticos do concelho, desde o centro histórico, o Parque da Liberdade, o Paço da Ribafria e Montelavar.
Informações úteis:
Horários variam consoante o local
Praça da Fantasia, Porto
A Praça de Mouzinho de Albuquerque, conhecida como Rotunda da Boavista, passará a chamar-se Praça da Fantasia entre 28 de novembro e 10 de janeiro. É ali que estão concentradas várias propostas de diversão como uma pista e rampa de gelo, carrosséis, comboio de Natal e bancas de artesanato e produtos regionais. A entrada é gratuita.
Horários:
Domingo a quinta-feira — 11h00–22h00
Sexta-feira e sábado — 11h00–23h30
24 e 31 de dezembro — 10h00–16h00
25 de dezembro e 1 de janeiro — 15h00–19h00
Era uma vez nos Jardins do Marquês
Entre os dia 5 e 19 de dezembro, os Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, voltam a transformar-se num cenário mágico de Natal. Aquele espaço emblemático da cidade torna-se palco de uma programação cultural e artística diversificada, que vai do teatro à música, passando pela magia, contos, oficinas de culinária e trabalhos manuais.
Durante duas semanas, os visitantes poderão encontrar artistas e personagens vestidos a rigor para a quadra natalícia, assistir a espetáculos diários, participar em atividades criativas, experimentar pinturas faciais e descobrir momentos de teatralização e interação numa iniciativa de entrada livre, sujeita à lotação do espaço.
Horários:
Fins de semana e feriado: das 10h00 às 21h00
Dias úteis: das 15h00 às 20h00
Castelo Mágico, Montemor-o-Velho
Um castelo medieval transforma-se num mundo de Natal para toda a família em Montemor-o-Velho. Entre 28 de novembro e 23 de dezembro, em dias selecionados, as muralhas voltam a encher-se de diversão, alegria e magia, sendo possível ali encontrar uma pista de gelo natural, um carrossel e uma mini-roda-gigante. Este ano, como novidades do Castelo Mágico destaca-se uma rena mecânica, uma parede de escalada insuflável e várias estações de realidade virtual.
Informações úteis:
O bilhete (com preços que variam entre os 6 e os 7 euros, havendo ainda bilhética especial) dá acesso às diversões do recinto.
Horário: das 10h00 às 19h00
Dias de funcionamento:
Novembro: 28, 29 e 30
Dezembro: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.