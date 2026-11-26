A partir deste fim de semana, as principais cidades do país estarão mais bonitas com as iluminações de Natal ligadas, em iniciativas que pretendem promover o comércio local e espalhar o espírito natalício por todos aqueles que passeiam nas ruas. Veja aqui aquilo que está previsto acontecer em algumas cidades:

Lisboa

A iluminação de Natal será inaugurada no próximo domingo, dia 29, às 18h30, numa cerimónia em que o presidente da Câmara, Carlos Moedas se rodeia de crianças na Praça do Comércio para acender as luzes da árvore gigante ali instalada.

O momento será acompanhado pela Orquestra Tejo que interpretará ao vivo uma banda sonora original criada pelo músico, produtor e compositor Diogo Clemente, sincronizada com um espetáculo de pirotecnia, que cruza música e efeitos visuais.

Segue-se depois a atuação de Ana Moura, que interepretará alguns dos temas que marcaram a sua carreira, quer os de fado tradicional, quer os mais recentes.

Simultaneamente, cerca de 300 drones darão vida a desenhos e mensagens luminosas nos céus da cidade durante oito minutos. E, a finalizar, haverá um novo espetáculo de pirotecnia.

Durante o mês de dezembro, entre os dias 7 e 18, haverá outras iniciativas, com destaque para cinco concertos. O Capitólio, no Parque Mayer, é o primeiro palco, recebendo no dia 7, a partir das 21h00, o espetáculo Canções de Jazz a 3 Vozes que junta Lena d'Água, Marta Ren e Rita Redshoes. No dia 13, o Gospel Collective apresenta-se na Igreja dos Navegantes. Depois, a Música Antiga, os cantos espirituais e cânticos tradicionais, a música sacra e popular compõem o repertório de um ciclo de três concertos com direção artística do músico, compositor, autor e produtor Filipe Faria.



Porto

A inauguração das luzes e da Árvore de Natal está marcada para sábado, 28, às 18h00, na Avenida dos Aliados. O espetáculo combina música, dança, luz e pirotecnia e conta com as atuações de Áurea, Ricardo Ribeiro e da soprano Marina Pacheco, bem como com da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins e o maestro Hélder Magalhães. O programa inclui um espetáculo multimédia que combina música e luz.

Depois, ao longo de todo o mês haverá uma vasta programação, de que se destaca o espetáculo do mágico Mário Daniel (1 de dezembro, às 18h00, em colaboração com o grupo Nook), os concertos dos NAPA (5 de dezembro, também às 18h00), de Luís Trigacheiro (6 de dezembro, às 18h00). A 8 de dezembro, à mesma hora, Anabela sobe ao palco com a Orquestra Jovens do Porto para um concerto que reúne clássicos de Natal e temas do seu repertório. Samuel Úria sobe ao palco no dia 12, num concerto com a participação especial de Os 12 ao Todo e de Milhanas, e no dia seguinte, atuam os Sétima Legião. Finalmente, a 19 de dezembro, às 19h00, Bárbara Tinoco encerra as festividades de Natal da Avenida do Aliados.

Ao longo do mês haverá também iniciativas no Largo do Amor de Perdição – onde estará a Casa do Pai Natal - com um espaço dedicado a espetáculos de escolas artísticas e coletivos da cidade e outro destinado a oficinas criativas; e na chamada “Praça da Fantasia”, instalada na Rotunda da Boavista, onde estarão instalados a pista e rampa de gelo, carrosséis, comboio de Natal e bancas de artesanato e produtos regionais.

A programação chega também às freguesias e uniões de freguesia do Porto, com concertos de coros e agrupamentos de música clássica em igrejas, auditórios e hospitais.



Sintra

A partir de sexta-feira, dia 27, diferentes espaços emblemáticos do concelho ganham uma nova vida, através de iluminações, mercados de Natal, experiências imersivas, espetáculos, gastronomia e atividades para todas as idades. Destaque para o Sintra Mágica, evento que promete transformar o concelho num grande universo natalício, sob o mote “Quando a Magia do Natal Entra no Palácio”.

Cascais

A partir das 18h00 de sábado, dia 28, as ruas de Cascais ganham outro brilho e a magia do Natal espalha-se por todo o concelho com vários quilómetros de luzes LED de baixo consumo. Haverá vários mercados e experiências durante a época festiva mas ainda não foram anunciados pela autarquia.

Setúbal

As luzes acedem-se na sexta-feira, às 18h00, e a celebração prossegue com os Agarrat’Óbrass a percorrer as ruas da Baixa comercial. A chegada do Pai Natal está marcada para as 15h00 de sábado, no Largo da Misericórdia, de onde parte o desfile “Red Christmas”, em que músicos, bailarinas, malabaristas, equilibristas e artistas em andas acompanham o cortejo pela Praça de Bocage até ao Mercado de Natal, na Avenida Luísa Todi.

Aveiro

As luzes de Natal acendem-se a 1 de dezembro, dia em que há um desfile de Pais Natal em barcos moliceiros e um espetáculo multimédia que marca o arranque das festas. Na Praça do Rossio haverá uma Mini Roda Gigante panorâmica, uma pista de gelo infantil, a Estação do Pai Natal | Comboio de carril com percurso circular, um carrossel parisiense, e um mercadinho de Natal.

Coimbra

As luzes acendem-se na próxima sexta-feira, dia 27.

Braga

A inauguração das luzes está marcada para dia 1 de dezembro. A árvore simbólica está instalada no chafariz da Praça da República enquanto o mercado estará na Avenida central.

Évora

A iluminação de Natal entrará em funcionamento a 1 de dezembro.

Faro

A partir de 1 de dezembro e até dia 24, o Jardim Manuel Bivar transforma-se no "Jardim Encantado"A abertura das festas dá-se às 10h30, na Praça da Liberdade (Pontinha), com a iniciativa "Bem-vindo, Pai Natal!". A chegada do Pai Natal será acompanhada por uma parada de música e animação natalícia, seguindo-se um percurso itinerante até à sua Casa, instalada no Jardim Encantado. O primeiro dia de programação inclui ainda, durante a tarde, a animação itinerante circense "Red Christmas" e o espetáculo "A batalha do K-POP em concerto - Tributo", no Passeio da Doca, bem como a Hora do Conto "À Procura do Espírito de Natal", com Os Farrobinhas, no Jardim Encantado, pelas 17h30.