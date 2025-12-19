Um dia com o Pai Natal mais antigo de Portugal

Severino Moreira tem o sorriso estampado na cara. É um bancário reformado que, há 25 anos, também dá vida a uma das figuras mais emblemáticas da quadra natalícia: o Pai Natal. Neste episódio, O DN Sai à Rua e revela o que está por detrás da personagem, desde a preparação de Severino, ainda em casa, com o apoio da ‘Mãe Natal’ Zita, até a sua chegada ao camarim para a troca de roupa.Com simpatia, carisma e afeto, veste o fato vermelho e encanta crianças e adultos que visitam este bom velhinho todos os anos no seu local de trabalho..'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Para onde vão as cartas escritas ao Pai Natal? Conheça o escritório dos 'ajudantes do bom velhinho'.Por dentro do Presépio Monumental de Alenquer, a vila portuguesa que é um presépio natural