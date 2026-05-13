Fátima: A chegada dos 'filhos' aos braços da 'mãe'. Emoção de peregrinos toma conta do Santuário

Os abraços parecem ser insuficientes para externalizar o tamanho da emoção. A chegada do grupo de peregrinos da Paróquia de Pero Pinheiro, na zona de Sintra, ao Santuário de Fátima, acontece quando falta apenas uma hora para o início da procissão das velas, que marca a noite de 12 de maio. "Foram dias muito intensos, mas é sempre maravilhoso fazer esta caminhada e chegar aqui ao altar do mundo, à mãe que nos sustenta", diz ao DN José Amaral, em prantos, a revelar-se por inteiro como um homem de fé.Cansado, porém em êxtase, José é acolhido pela amiga Filipa Carreira, que também completa este percurso. "É como se toda uma luz se abrisse para nós entrarmos neste sítio com muita gratidão", diz esta enfermeira ao DN.Estão cá e são milhares. Números do Santuário contam 170 grupos inscritos, num total de 7.550 peregrinos. Do total de grupos, 67 são oriundos de Portugal e 103 do estrangeiro, de 30 países.Estão gratos e contentes pela missão cumprida. "Com a graça de Deus e com a proteção de Nossa Senhora chegámos lindamente. Algumas bolhas, mas é normal. Estamos cá para agradecer à mãe santíssima", afirma ao DN o peregrino Arnaldo Filipe, que vem da Paróquia de Nossa Senhora das Graças de Tires, em São Domingos de Rana, Cascais, com um grupo de 35 pessoas "que são cinco estrelas", destaca o veterano Arnaldo.Ao cair do dia, as estrelas no céu também brilham, formando uma constelação iluminada pelas milhares de velas da cerimónia emblemática que antecede a data de 13 de maio. Em cada chama, um apelo. "Acendo pelo mundo", "acendo pelos meus filhos todos, meus netos", "só peço a Santa Nossa Senhora que dê saúdinha para todos"..Fátima. Mais peregrinos em 2026, mesmo após estragos causados pela tempestade Kristin.Milhares de fiéis enchem Santuário de Fátima para a procissão das velas (veja as imagens)."Entusiasmo do povo brasileiro por Nossa Senhora de Fátima é evidente e enche-nos de grande alegria"