Milhares de fiéis enchem Santuário de Fátima para a procissão das velas (veja as imagens)
FOTO: PAULO CUNHA/LUSA
Sociedade

Milhares de fiéis enchem Santuário de Fátima para a procissão das velas (veja as imagens)

Começou esta terça-feira à noite a peregrinação internacional do 13 de maio.
David Pereira
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Milhares de fiéis enchem esta terça-feira à noite o Santuário de Fátima, para o início da peregrinação internacional do 13 de maio, presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

As celebrações, 109 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, começaram às 21h30 desta terça-feira, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a Celebração da Palavra, no recinto.

Na quarta-feira, após a recitação do terço, às 09h00, na Capelinha das Aparições, começa, uma hora depois, a missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, no recinto.

FOTO: PAULO CUNHA/LUSA

Até ao início da tarde de segunda-feira, estavam inscritos 170 grupos, num total de 7.550 peregrinos, para esta peregrinação, segundo dados da instituição.

Dos 170 grupos, 67 são oriundos de Portugal e 103 do estrangeiro, de 30 países.

“Mantém-se o top 5 dos países estrangeiros de onde provêm mais peregrinos: Polónia, Itália, França, Brasil e México”, revelou o santuário.

FOTO: PAULO CUNHA/LUSA
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