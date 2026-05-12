Milhares de fiéis enchem Santuário de Fátima para a procissão das velas (veja as imagens)

Milhares de fiéis enchem esta terça-feira à noite o Santuário de Fátima, para o início da peregrinação internacional do 13 de maio, presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.As celebrações, 109 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, começaram às 21h30 desta terça-feira, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a Celebração da Palavra, no recinto.Na quarta-feira, após a recitação do terço, às 09h00, na Capelinha das Aparições, começa, uma hora depois, a missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, no recinto..Até ao início da tarde de segunda-feira, estavam inscritos 170 grupos, num total de 7.550 peregrinos, para esta peregrinação, segundo dados da instituição.Dos 170 grupos, 67 são oriundos de Portugal e 103 do estrangeiro, de 30 países.“Mantém-se o top 5 dos países estrangeiros de onde provêm mais peregrinos: Polónia, Itália, França, Brasil e México”, revelou o santuário..Fátima. Mais peregrinos em 2026, mesmo após estragos causados pela tempestade Kristin.As melhores imagens das celebrações do 13 de maio no Santuário de Fátima