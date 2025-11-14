Conheça a ‘Saudade’, a livraria de um emigrante retornado que só vende livros em português

Uma livraria que destaca apenas livros escritos em português é o novo projeto de Jaime Mendes, um emigrante retornado que, depois de mais de três décadas a viver no Brasil, redescobre o seu país natal ao mesmo tempo que promove a diversidade da língua portuguesa.Na ‘Saudade’ há espaço para obras já consagradas, mas também para novos autores e pequenas editoras, para contos, ensaios, romances e mais, quer sejam do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique ou de outro país onde se fale português.Neste episódio, O DN Sai à Rua para uma conversa com este livreiro sobre a sua livraria, que tem um nome que diz muito a quem decide migrar, e sobre a beleza da nossa língua portuguesa..'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Pode o Transpraia voltar aos trilhos? Conheça o projeto que quer reativar o comboio da Caparica.Como coches de 200 anos voltam à rua, mas sem tocar o chão? Veja a operação realizada pelo Museu Nacional