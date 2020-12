Reino Unido autoriza a utilização da vacina da Pfizer. Vacinação começa na próxima semana

A vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer e da alemã BioNTech contra a covid-19 foi autorizada no Reino Unido. "Um momento histórico" na luta contra o novo coronavírus, afirmou o presidente da Pfizer, Albert Bourla, citado pela imprensa britânica.

O Reino Unido torna-se no primeiro país ocidental a aprovar uma vacina contra a covid-19, sendo que a vacinação pode começar já na próxima semana.

"O Governo aceitou hoje [quarta-feira] as recomendações da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde para aprovar o uso da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech", anunciou um porta-voz do executivo, acrescentando que "a vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana".

De referir que o Reino Unido adquiriu 40 milhões de doses da vacina, cujos resultados da fase final dos ensaios clínicos demonstraram uma eficácia de 95%. As primeiras doses devem chegar nos próximos dias.

"O Reino Unido é o primeiro país do mundo a ter uma vacina clinicamente aprovada", disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, na rede social Twitter.

O país "está pronto para começar a vacinação no início da próxima semana", avançou Hancock.

Embora o Reino Unido tenha encomendado vacina Pfizer suficiente para 20 milhões de pessoas, não está claro quantas vão chegar até o final do ano. São necessárias duas doses com intervalo de três semanas para proteção.

O Governo britânico já disse que os primeiros a receber a vacina serão os profissionais de saúde e residentes de lares de primeira linha, seguidos por adultos mais velhos.

A agência reguladora britânica, a Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority (MHRA), aprovou a utilização da vacina da Pfizer/BioNTech ainda antes da Europa e dos EUA.

A aprovação da vacina da Pfizer acontece "após meses de testes clínicos rigorosos" e de "uma análise minuciosa dos dados por especialistas da MHRA, que concluíram que a vacina" corresponde aos seus "rígidos padrões de segurança, qualidade e eficácia", anunciou o porta-voz do Governo britânico.

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, afirma que esta ​"​autorização de uso de emergência no Reino Unido marca um momento histórico na luta contra a covid-19".

EUA e União Europeia analisam vacina

A farmacêutica norte-americana e a alemã BioNTech aguardam agora a autorização dos EUA e da União Europeia. "Estamos a concentrar-nos em agir com o mesmo nível de urgência para fornecer com segurança uma vacina de alta qualidade em todo o mundo. Com milhares de pessoas a serem infetadas, todos os dias são importantes na corrida coletiva para acabar com esta pandemia devastadora", acrescentou Bourla.

No início desta semana, as duas farmacêuticas já tinham solicitado uma aprovação da vacina à Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Também a Moderna fez um pedido de autorização para a utilização da sua vacina. A EMA deverá emitir uma decisão "dentro de semanas".

Caso seja aprovada pelo regulador europeu, a vacina poderá ser distribuída na Europa antes do final de 2020.

Em atualização.