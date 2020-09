Duas mutações genéticas associadas a maior risco de mortalidade por covid-19

Duas mutações genéticas responsáveis pela baixa produção, e consequente deficiência, de uma proteína chamada Alfa 1 antitripsina (AAT ou A1AT), que tem uma ação protetora dos pulmões e do fígado em processos inflamatórios, poderão estar associadas a um maior risco de doença severa e mortalidade por covid-19.

O alerta é de um grupo de investigadores israelitas, da Universidade de Telavive, liderado por David Gurwitz, Noam Shomron e Guy Shapira, que acaba de publicar os resultados da sua investigação na revista científica FASEB Journal, da Federação das Sociedades Americanas de Biologia Experimental.

"A nossa análise revela uma correlação forte entre estas mutações e doença grave e maior mortalidade por covid-19", afirmam os investigadores citados num comunicado da sua universidade.

A confirmar-se em definitivo essa relação de causa-efeito, mediante a realização de estudos clínicos, os investigadores da Universidade de Telavive acreditam que isso abre a porta a uma nova estratégia contra a pandemia: a que passa pela testagem generalizada das populações para as mutações em causa e a proteção em especial das pessoas identificadas como estando em risco, por serem portadoras das mutações.

Estudo abrangeu quase 70 países

A equipa recolheu os dados de 67 países para a prevalência das duas mutações genéticas, designadas PiZ e PiS, que ocorrem no gene SERPINA 1, que codifica a proteína AAT. E depois comparou essa informação com os dados da mortalidade pelo coronavírus nos mesmos 67 países, descobrindo que, mesmo ponderadas as diferenças nas medidas sanitárias tomadas e outros fatores como a idade, existe uma forte correlação entre a maior prevalência das duas mutações e uma mortalidade acrescida por covid-19.

Isso é muito claro, por exemplo, para os Estados Unidos, o Reino Unido, a Bélgica, a Espanha ou Itália, entre outros, como sublinham os autores.

Ao invés, a equipa verificou igualmente que em muitos países de África ou do sudoeste asiático, onde a prevalência daquelas duas mutações é muito baixa, as taxas de mortalidade por covid-19 têm sido igualmente mais baixas - pelo menos até à data.

Testar a população e proteger quem precisa

Outros estudos, nomeadamente em Itália, já tinham mostrado que a deficiência na proteína AAT estava associada a casos mais graves e a uma maior taxa de mortalidade por covid-19. Por isso, os investigadores da Universidade de Telavive decidiram seguir aquela pista.

Os dados que recolheram mostram uma tendência clara. Por exemplo, na Bélgica, onde 17 em cada mil pessoas têm a mutação PiZ (a mais frequente das duas avaliadas no estudo), a mortalidade é de 860 por milhão de habitantes. E em Espanha, onde há as mesmas 17 pessoas em cada mil com a mesma mutação, os números da mortalidade por covid-19 não andam longe: 640 por milhão de habitantes.

A tendência repete-se nos diferentes países. Nos Estados Unidos, onde 15 em cada mil habitantes são portadores da mutação, a mortalidade devida ao coronavírus é de 590 por milhão; no Reino Unido a taxa da mutação é de 14 em cada mil, e a mortalidade por covid-19 é de 617 por milhão. E por aí fora. Na Itália os números são respetivamente 13 e 620, e na Suécia 13 e 570.

Portugal, também avaliado no estudo, e com uma prevalência daquela mutação idêntica à de Espanha, tem no entanto um número de mortos por milhão inferior (190), situação que não é especificamente abordada pelo estudo.

A explicação pode estar relacionada com outros fatores, como o da disparidade das medidas tomadas pelos países, que é referida de forma geral pelos investigadores. No caso de Portugal, as medidas tomadas logo no início da pandemia, com o confinamento rápido e generalizado, poderão ter sido o elemento-chave para evitar um número maior de contágios e, consequentemente, de uma mortalidade mais pesada ao momento.

A corroborar o padrão, os resultados do estudo mostram que em países como o Japão, onde a mortalidade não excede 12 por milhão, a prevalência daquelas mutações é considerada negligenciável - e o mesmo para outros países, como a Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Vietname ou a própria China.

Face a estes resultados, os autores propõem que sejam agora realizados estudos aprofundados sobre a questão e que, a ser confirmada esta relação se avance para medidas concretas.

"Apelamos à comunidade científica para que teste a nossa hipótese, estudando os dados clínicos, e aos decisores políticos de cada país para que ponham em marcha rastreios populacionais para identificar as pessoas portadoras das mutações", escrevem os investigadores.

"Essas pessoas devem ser prioritárias para a administração de vacinas contra a covid-19 quando elas estiverem aprovadas e, até lá, devem ser informadas de que são de alto risco e aconselhadas a manter-se em isolamento social", concluem os investigadores.