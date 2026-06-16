Viseu. Suspeito de agredir mãe, padrasto e avós fica em prisão preventiva

A GNR deteve, no concelho de Viseu, um homem de 26 anos em "flagrante delito" por suspeita de violência doméstica. Após pedido de ajuda, recebido através do 112, os militares da GNR "surpreenderam o suspeito a agredir fisicamente o padrasto", informou esta terça-feira, 16 de junho, esta força de segurança.Depois da detenção, que ocorreu na sexta-feira (12), o suspeito ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Turno de Tondela.Durante as diligências das autoridades, "foi ainda possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a progenitora, o padrasto e os avós, com quem coabitava e que se encontravam numa situação de especial vulnerabilidade", explica a GNR em comunicado..Ator Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica.PSP deteve 10 pessoas e recebeu quase 50 denúncias de violência doméstica por dia na última semana