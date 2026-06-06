PSP deteve 10 pessoas e recebeu quase 50 denúncias de violência doméstica por dia na última semana

A violência doméstica continua a ser um dos crimes que motivam maior intervenção policial em Portugal. Na última semana, de 30 de maio a 5 de junho, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu, em média, quase 50 denúncias de violência doméstica por dia, tendo detido 10 pessoas e registado um total de 348 ocorrências relacionadas com esse crime, segundo um balanço operacional divulgado este sábado.Números que reforçam que a violência doméstica continua a ser um dos crimes com maior expressão no país. Recorde-se que, de acordo com os dados mais recentes divulgados no final de maio pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), foram registadas 6.949 ocorrências participadas à PSP e à GNR durante o primeiro trimestre de 2026, o equivalente a uma média superior a 77 casos por dia. Só pela PSP foram detidas 433 pessoas por violência doméstica no primeiro trimestre.Nesse mesmo período, oito pessoas morreram em contexto de violência doméstica, entre as quais seis mulheres e duas crianças. Os dados mostram ainda que 1.383 pessoas tiveram de ser acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, incluindo 678 mulheres, 684 crianças e 21 homens.Crimes rodoviários originam maior parte das detençõesDe um total de 571 detenções efetuadas pela PSP em todo o território nacional na última semana, a maioria esteve relacionada com crimes rodoviários, que motivaram 291 detenções, incluindo 154 por condução sob o efeito do álcool e 91 por falta de habilitação legal para conduzir.No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP promoveu 255 ações de prevenção e controlo, tendo fiscalizado 9.234 condutores e controlado por radar 36.925 veículos. Destas operações resultaram 3.133 autos de contraordenação, informa a polícia em comunicado.As infrações mais frequentes foram o excesso de velocidade, com 616 autos levantados, seguido da falta de inspeção periódica obrigatória (258), ausência de seguro de responsabilidade civil (111), condução sob influência do álcool (95), utilização do telemóvel durante a condução (66) e não utilização do cinto de segurança (36).Relativamente à sinistralidade rodoviária, a PSP registou 1.101 acidentes durante a última semana. Destes resultaram 381 feridos, dos quais 17 com gravidade e 364 ligeiros. Houve ainda uma vítima mortal.Mais de 30 detidos por tráfico de drogaA polícia relata ainda ter detido 32 suspeitos por tráfico de droga e apreendido 4.075 doses individuais de estupefacientes. Foram também detidas 30 pessoas por suspeitas de envolvimento em furtos, roubos e burlas.No âmbito do combate à posse e tráfico de armas proibidas, a PSP realizou 21 detenções e apreendeu seis armas de fogo, 35 armas brancas, 17 outras armas e 163 munições, informa o comunicado..Crianças vítimas de violência doméstica em casas abrigo já são mais do que mulheres.Número de pulseiras eletrónicas no âmbito de violência doméstica aumentou 222% em 10 anos.Mais de 430 detidos por violência doméstica no primeiro trimestre pela PSP