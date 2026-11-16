Violência doméstica matou 20 pessoas até setembro e denúncias aumentaram 28%

Vinte pessoas morreram vítimas de violência doméstica nos primeiros nove meses do ano, menos uma do que no período homólogo de 2025, enquanto as ocorrências participadas às autoridades aumentaram 28% entre o primeiro e o terceiro trimestres.

Segundo os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entre janeiro e setembro de 2026 foram assassinadas 16 mulheres, três crianças e um homem em contexto de violência doméstica.

Concretamente no terceiro trimestre morreram sete mulheres, o mesmo número de vítimas mortais registado nos três meses anteriores, quando foram assassinadas três mulheres, três crianças e um homem.

Os dados revelam que, apesar da ligeira diminuição do número de homicídios face aos primeiros nove meses de 2025, quando morreram 21 pessoas, as ocorrências participadas à PSP e à GNR têm vindo a aumentar de trimestre para trimestre.

Entre janeiro e março, as autoridades contabilizaram 6.949 ocorrências, número que subiu para 7.871 no segundo trimestre e atingiu 8.814 entre julho e setembro, o valor trimestral mais elevado desde 2022.

O aumento foi de 13,3% entre o primeiro e o segundo trimestres e de 12% entre o segundo e o terceiro, o que representa uma subida acumulada de 26,8% desde o início do ano.

No conjunto dos primeiros nove meses de 2026, a PSP e a GNR registaram 23.634 ocorrências de violência doméstica, mais 692 do que no mesmo período de 2025, quando tinham sido contabilizadas 22.942 participações, correspondendo a um aumento de 3%.

A evolução trimestral acompanha uma tendência verificada em anos anteriores, em que o número de participações vai aumentando nos primeiros três trimestres, seguindo-se habitualmente uma diminuição nos últimos três meses do ano.

Em 2025, por exemplo, as ocorrências passaram de 6.888 no primeiro trimestre para 7.718 no segundo e 8.336 no terceiro, recuando depois para 6.673 entre outubro e dezembro.

Também em 2024 se verificou uma evolução semelhante, com 6.879 ocorrências nos primeiros três meses, 7.738 no segundo trimestre e 8.415 no terceiro, antes de uma descida para 6.853 no final do ano.

Os indicadores da CIG revelam ainda um aumento do número de reclusos por crimes de violência doméstica, que atingiu 1.709 no final de setembro, mais 225 do que no período homólogo de 2025.

Destes, 461 encontravam-se em prisão preventiva e 1.248 cumpriam pena de prisão efetiva.

Também as medidas de coação em vigor aumentaram, passando de 1.296 no terceiro trimestre de 2025 para 1.502 no mesmo período deste ano, das quais 1.063 com vigilância eletrónica.

O número de pessoas abrangidas por teleassistência subiu igualmente, atingindo 6.630 no final de setembro, contra 6.009 um ano antes, o que representa um aumento de 10,3%.

Quanto ao acolhimento na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, os dados apontam para 1.479 pessoas acolhidas no terceiro trimestre, entre as quais 732 mulheres, 729 crianças e 18 homens.

Este número representa uma ligeira diminuição face ao período homólogo de 2025, quando estavam acolhidas 1.486 pessoas.

Já as suspensões provisórias de processos executadas com acompanhamento da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais aumentaram de 1.965 para 2.589 entre os terceiros trimestres de 2025 e 2026.

Em sentido contrário, o número de pessoas integradas em programas para agressores diminuiu de 3.274 para 2.954 no mesmo período, segundo os dados oficiais.